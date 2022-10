6 miti falsi e veri sul diabete mellito

Il diabete mellito è una malattia molto diffusa e si caratterizza per un eccesso di glucosio nel sangue. La causa principale può essere riconducibile ad una inadeguata insufficiente produzione dell’insulina. Quest’ultima è l’ormone che regola il livello di glucosio nel sangue. Le due principali forme di diabete, sono quello di tipo 1, caratterizzato da una progressiva riduzione delle cellule che rilasciano insulina. Poi vi è quello di tipo 2, rappresentante la maggior parte dei casi di diabete.

Esso si sviluppa nel corso degli anni, passando da una fase di insulinoresistenza fino a un deficit di rilascio di essa. I fattori di rischio di questo tipo di diabete sono: la familiarità, il sovrappeso, scarsa attività fisica. Talvolta, ricorre anche il pregresso diabete mellito gestazione, che è quello che si ha per la prima volta in gravidanza. Per cercare di curare e prevenire al meglio questa patologia, occorre sfatare alcuni falsi miti. In tal modo, si evita di incorrere in errori e commettere delle imprudenze.

6 miti falsi da sfatare

Il primo falso mito da sfatare è che, dalle proprie sensazioni corporee, si possa rilevare la glicemia. Questa credenza è errata in quanto i sintomi legati a valori di glicemia alta o bassa, variano a seconda della persona. Quindi, in caso di malessere, il controllo oggettivo è indispensabile. La seconda credenza è vera e cioè che il diabete tipo 2, si previene con l’alimentazione, proprio perchè è associato al sovrappeso e alla carenza di attività fisica. Pertanto, modificare il proprio stile di vita, può aiutare a prevenirne l’insorgenza o a curarla una volta sopraggiunta.

Il terzo è un falso mito e cioè che il diabete di tipo 1 si possa curare senza insulina. Infatti, all’opposto, esso è causato proprio dalla scarsa o assente secrezione di insulina da parte del pancreas. Si consideri, addirittura, che per questo tipo di patologia, la mancata somministrazione di insulina è talmente pericolosa da comportare il rischio di morte. Tra i 6 miti, uno certamente falso è che si possa contrastare questa patologia con rimedi naturali. All’opposto, è meglio sapere che la terapia farmacologica è necessaria e non altrimenti sostituibile.

I luoghi comuni

Dei 6 miti falsi e veri sul diabete mellito un altro è che, per chi soffre di diabete, le proteine sono preferibili rispetto ai carboidrati. Falso, in quanto la dieta di chi soffre di diabete deve essere varia ed equilibrata. Quindi, dovrà comprendere anche carboidrati a basso indice glicemico, come, appunto, legumi, pasta e pane integrali. Sesto luogo comune è che i ceci e, in generale, i legumi, ricchi di carboidrati complessi, potrebbero aiutare a prevenire il diabete. Questa credenza è vera. Infatti, detti alimenti, in quanto ricchi proteine vegetali e fibre, aiutano a tenere a bada i picchi glicemici.

Lettura consigliata

