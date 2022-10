Secondo l’oroscopo Maya saranno 3 i segni fortunati dell’ultima parte del 2022

La curiosità per i misteri nascosti dietro la volta celeste accompagna tutte le popolazioni della Terra, fin dalla notte dei tempi. È da questa curiosità e fascinazione che nasce poi, con il passare del tempo, lo studio degli astri e dei pianeti, che oggi noi chiamiamo astrologia.

L’astrologia, quindi, è un campo che coinvolge tutte le civiltà antiche, comprese quella cinese e quella Maya. Anche queste, infatti, nel corso dei secoli, hanno sviluppato dei propri calendari e oroscopi che sono considerati, ancora oggi, tra i più precisi. Nelle prossime righe, quindi, terremo come punto di riferimento l’oroscopo Maya e vedremo quali animali guida faranno faville da qui a Capodanno.

Serenità e stabilità grazie al sostegno della famiglia

Quindi, secondo l’oroscopo Maya saranno 3, in particolare, i principali animali guida più fortunati dei prossimi mesi. Uno su tutti la lepre, che aiuta e protegge le persone nate dal 1° giugno al 28 giugno. In genere, si tratta di persone che amano circondarsi di effetto e compagnia, soprattutto da parte di parenti e familiari. Questo garantisce loro non solo protezione, ma anche sicurezza nell’affrontare le varie vicissitudini quotidiane. Dopo un periodo un po’ difficile, i prossimi mesi saranno in crescita dal punto di vista economico e lavorativo. Gli sforzi effettuati in queste settimane, infatti, daranno finalmente i loro frutti e tutti i dubbi e le perplessità, riguardo la strada da intraprendere, verranno presto risolti.

Secondo l’oroscopo Maya saranno 3 gli animali guida baciati dalla fortuna

Serenità e prosperità anche per il cervo, che guida e protegge i nati dal 21 settembre al 18 ottobre. Per questi ultimi, da qui alle vacanze di Natale, la strada sarà tutta in discesa, sia dal lato economico che sentimentale. Nonostante le spese, infatti, si assisterà ad un aumento dei guadagni, soprattutto per chi svolge un’attività da libero professionista o commerciante. I prossimi mesi saranno decisivi e saranno necessari ulteriori sforzi per puntare tutto su un’ottima comunicazione e promozione con i clienti. Per quanto riguarda l’aspetto emotivo, inoltre, non si intravedono all’orizzonte delle grosse tempeste, o almeno, non tali da minare il rapporto con la propria metà.

Infine, godranno di un’immensa fortuna anche i nati dal 14 dicembre al 10 gennaio, guidati dalla lucertola. Per questi ultimi, in genere poco inclini alla routine ed alla staticità, arriveranno infatti dei mesi davvero scoppiettanti. Nelle prossime settimane, attendiamoci l’arrivo di soldi (magari dovuti ad una vincita) e di tanta energia positiva, da incanalare nelle proprie passioni.

