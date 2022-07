Manca appena una settimana alla fine del luglio più caldo degli ultimi dieci anni. Le previsioni meteo non sembrano accennare a un abbassamento delle temperature nei prossimi giorni. Idem per quelle astrali. Perché gli esperti annunciano un oroscopo settimanale bollente per 4 segni zodiacali. Questa, però, è una bella notizia. Il caldo abbraccio di Marte e Urano aprirà moltissime porte ai fortunati nati sotto questi segni.

Arrivano soldi e promozioni per il Cancro

Sembra non finire mai il momento positivo dei nati sotto il segno del Cancro. I Cancro sono sul podio dei segni più fortunati della seconda metà del mese e i motivi sono facili da intuire. Venere, in congiunzione positiva, stimola gli incontri per i single e rafforza le coppie di lungo corso. Ma i giorni da segnare sul calendario sono martedì e mercoledì. Arriva una Luna fortunatissima che potrebbe portare con sé vincite al gioco e possibili avanzamenti di carriera.

Settimana ricca di sorprese e stimoli per il Toro

Il Toro è famoso per essere uno dei segni più legati ai beni materiali e alle cose concrete della vita. Questa settimana, però, sarà quasi impossibile non volare verso le stelle. La rarissima congiunzione di Urano nel nodo Nord porterà imprevedibilità, voglia di osare e coraggio. Marte già presenta nel segno dona energia, soprattutto per quanto riguarda la vita professionale. A completare l’incredibile quadro positivo c’è Venere favorevole. I single dovrebbero fare particolare attenzione al weekend, perché potrebbe arrivare una persona destinata a rimanere a lungo.

Oroscopo settimanale bollente per 4 segni grazie a Marte e Urano

I Vergine, nelle ultime settimane, hanno sofferto le pene dell’inferno ma da oggi arriva la tanto attesa svolta. Sembra incredibile, ma non ci sarà un pianeta sfavorevole nei prossimi 7 giorni. Significa che è il momento di realizzare un sogno tenuto troppo a lungo nel cassetto e di dare il via a un progetto ambizioso. Amore e soldi andranno alla grande, così come i rapporti in famiglia. Ciliegina sulla torta, l’arrivo della Luna nel segno previsto per il 30 luglio.

Marte e Venere saranno invece gli alleati dei Pesci, in netta ripresa in questo periodo. I Pesci si sentiranno pieni di energie e vorranno prendere in mano la propria vita. La settimana sarà perfetta per osare e magari mettere fine a un rapporto poco soddisfacente, o tentare una nuova strada professionale. La benevolenza delle stelle garantirà successi inaspettati e cancellerà tutti i rimorsi.

Lettura consigliata

L’oroscopo di luglio prevede piogge di soldi e fortuna per 3 segni zodiacali mentre Acquario e Scorpione faticheranno tantissimo