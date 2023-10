Oroscopo ricco di soldi e svolte professionali per 4 segni zodiacali grazie alla Luna Piena in Toro

La settimana in corso porterà tante novità dal lato economico per i segni dello Zodiaco. Quattro di questi saranno particolarmente fortunati e vedranno arricchirsi le tasche. Vediamo quali sono e i vantaggi in banca e sul lavoro.

L’oroscopo dal 30 ottobre al 5 novembre ha tanto da raccontare dal punto di vista dei guadagni. La settimana della Luna Piena nel segno del Toro, che si verificherà sabato 4, avrà forti ripercussioni su molti di noi. Per qualcuno, per fortuna, le novità saranno parecchio positive. Infatti, le previsioni per quattro segni preannunciano denaro a palate e opportunità sul lavoro. Ecco chi sarà il destinatario dei benefici che le stelle avrebbero promesso.

Oroscopo ricco di soldi e svolte professionali per Gemelli e Vergine

Il trigono formato da Marte e Venere sarà il vero talismano dei Gemelli. In ambito lavorativo, le occasioni per mettersi in luce ci saranno eccome. Chi sta cercando un impiego o un rilancio professionale potrebbe raggiungere finalmente l’obiettivo. Gli screzi coi colleghi del settembre scorso sono ormai alle spalle. Tra oggi e venerdì si potrebbero concludere anche le pratiche in sospeso.

Per la Vergine, invece, sembra potersi palesare il tanto atteso salto di qualità. Ci saranno dei cambiamenti, come la volontà di spostare la sede lavorativa o, al contrario, impegnarsi nuovamente in un vecchio impiego. Proprio oggi un socio potrebbe avvisare di un successo inatteso per la società. Giovedì 2 novembre potrebbero sbloccarsi alcune situazioni, come un premio assicurativo o delle questioni legali. Investire è positivo, ma bisogna ricordarsi di mettere da parte anche qualche risorsa.

Settimana proficua per Scorpione e Pesci

I sette giorni dello Scorpione iniziano subito a tutta velocità. Sia oggi che domani si risolveranno tutte le questioni lavorative ancora in corso. Ciò che conta è la concretezza, in sostituzione alle promesse difficili da realizzare. I giovani in cerca di occupazione potrebbero trovare l’opportunità desiderata. Venerdì si potrebbe addirittura siglare un accordo conveniente, o trovare il coraggio per abbandonare una collaborazione poco produttiva. Buoni affari per commercianti e liberi professionisti.

Sarà un oroscopo ricco di soldi e svolte professionali anche per i Pesci. Il lavoro continuerà sulla falsa riga dello scorso periodo. Sole e Mercurio aiutano a distinguersi, così come Giove alleato promette guadagni. Questo venerdì potrebbero giungere risposte che non ci si aspettava. Sarà un momento ideale, invece, per chi ha precedentemente ricevuto una nomina aziendale o un cospicuo aumento. Anche chi finora non ha avuto particolare fortuna potrà risollevare l’umore con notizie liete e incassi sostanziosi.