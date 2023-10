Novembre partirà con il botto per questi segni zodiacali benedetti da ricchezza e prosperità

Con il talento e la propensione per il risparmio o per l’accumulo alle volte ci si nasce. Si potrebbe definire un talento naturale, nonché una predisposizione dell’animo umano.

Lo insegnava bene Esopo, quando divideva il mondo tra le cicale, che cantano sul fare di una sera estiva, e le formiche intente a lavorare per superare agilmente l’inverno. Ci sono poi alcuni periodi che sembrano particolarmente favorevoli per il nostro animo. Per quanti pensano che l’animo umano sia in stretta correlazione ed armonia con l’universo, poi, c’è anche l’influsso delle sfere celesti. Novembre partirà con il botto per questi segni zodiacali che potranno trovare oro sul loro cammino.

Qualsiasi investimento, affare o negozio parte da un’intuizione

Il segno del Capricorno percepisce che è il momento buono per ricevere una scorpacciata di fortuna. Chi cerca, prima o poi trova. Nel caso concreto potrebbero trovare un oggetto prezioso o di valore da far rivivere, o da rivendere sul mercato degli appassionati. Oppure potranno trovare un’idea creativa nel fondo del loro spirito. In qualsiasi caso, se il destino ci mette di fronte ad uno strumento, è bene sfruttarlo a nostro vantaggio. La luna piena in Toro stimola peraltro la loro necessità di risposte. È bene quindi mettersi all’opera. E chi ben comincia, ha tutti gli incentivi per andare avanti.

I figli del segno della Vergine hanno un dono per l’equilibrio e la moderazione. Il metodo, infatti, è la chiave di ogni successo. Inutile prevalere con le urla o con la spacconaggine. Negli affari vince sempre l’equilibrio, la costanza, ed il metodo. Per loro la grande rivelazione di novembre consisterà in questo: sviluppare un’intuizione che facilita il lavoro. Ciò che manca ancora è l’applicazione costante nel tempo. L’autunno non sembra un periodo propizio per la semente, perché i campi riposano. Ma il contadino accorto ha già il progetto dei lavori ben definito. C’è solo da cominciare.

Marte ti trasferirà nello Scorpione a fine mese. Nel frattempo, per i rappresentanti di questo segno zodiacali si aprono giornate intense. Novembre è per loro periodo della rinascita, e questo indica bene il paradosso caratteriale di questo segno. Meditabondo, ambiguo, capace di trovare luce nell’oscurità, e buio in una giornata di sole. Ci saranno alcune sfide provanti, specie nella prima metà del mese. Ma le risposte che ne emergono potrebbero avere un peso specifico di grande rilievo. Negli affari si troveranno di fronte ad una scelta tra antico e moderno. Quando si investe, ciò che conta è pensare con la testa, pur mantenendo i sogni del nostro cuore. Se riusciranno ad unire queste due componenti, il cammino di prosperità continuerà sotto i loro piedi.

