Oroscopo, questi 3 segni zodiacali dovranno vedersela con Saturno contro nel 2023. C’è anche il tuo?

Il 2023 è appena iniziato e speri in un anno migliore? Allora vorrai sicuramente sapere se dovrai vedertela con Saturno contro. Il Pianeta del rigore è infatti una specie di spauracchio che preoccupa e intimorisce tutti i segni zodiacali. Che sfiga avercelo contro! Andiamo a controllare se sei tra gli sfortunati

Saturno si prepara a un transito importante. L’8 marzo 2023 lascia il segno dell’Acquario per entrare in quello dei Pesci. Alcuni segni zodiacali già temono di essere fulminati dal suo sguardo. Ma non ci sono vie di fuga. Quando Saturno ci mette alla prova dobbiamo prendere la situazione in mano e affrontarla una volta per tutte.

Perché Saturno ci fa tanta paura?

Oroscopo. Questi 3 segni zodiacali avranno Saturno contro. Significa che per un certo periodo il Pianeta si trova a 90° o a 180° rispetto al nostro Sole. Quando questo accade ci sentiamo spinti a cambiare qualcosa nella nostra vita, a fare i conti con situazioni rimaste a lungo sospese.

Il Pianeta ci obbliga a recidere i rami secchi, a risolvere i compromessi, a cambiare le cose che non funzionano. Sono operazioni difficili che spesso rimandiamo per pigrizia o perché non abbiamo il coraggio di prendere in mano le situazioni e decidere cosa fare. Saturno ci obbliga a chiudere con tutto quello che non funziona più senza ripensamenti. Ci costringe a un passo al buio, difficile da fare e in solitudine. Ma ne possiamo approfittare per dare una svolta alla nostra vita.

Oroscopo, questi 3 segni zodiacali avranno vita dura

Toro, Scorpione e Leone possono tirare un sospiro di sollievo perché dall’8 marzo Saturno entrerà nel segno dei Pesci. Allora si sentiranno liberi come quando ci si toglie una corazza. E dopo la lezione di Saturno saranno pronti ad affrontare la vita con maggiore saggezza.

Con Saturno in Pesci, si troveranno in opposizione Vergine, Gemelli e Sagittario. Il peso del Pianeta degli anelli si farà sentire dapprima sui nati delle prime decadi, poi man mano su tutti gli altri.

Per i Vergine è la fine dei compromessi. Saturno non permette di bluffare, ma pretende che si sia assolutamente sinceri con se stessi. Tutti i nodi presenti nei rapporti di lavoro e negli affetti devono trovare una soluzione. Gli errori dovranno trasformarsi in momenti di riflessione e di svolta. Sarà dura, ma per fortuna ci saranno gli altri pianeti a dare una mano. Venere nel segno del Leone da giugno a ottobre aiuterà a chiarire le situazioni di compromesso. E per i Vergine ci saranno momenti liberatori.

L’anno della svolta

Per i caotici e disordinati Gemelli Saturno contro è quello che ci vuole. Li costringerà a chiedersi cosa vogliono davvero e spegnerà un po’ del loro esagerato entusiasmo. Rivedranno le loro scelte professionali e sentiranno il bisogno di rimettersi in gioco e di affrontare tutto con maggiore serietà. Ordine e progettazione. E il successo è assicurato.

Ai nati sotto il segno del Sagittario Saturno chiederà di essere più cauti e saggi. Forse si sentiranno un po’ meno sicuri di sé ma potranno fare il punto della situazione lasciandosi guidare dal buon senso più che dall’istinto. Sarà difficile e, per scrollarsi di dosso un po’ di fatica, dovranno aspettare la fine dell’anno e sperare nell’aiuto degli altri pianeti.