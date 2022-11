Sarebbe il Toro il segno più fedele dello zodiaco ma non è del tutto vero

C’è un segno zodiacale più fedele di altri e uno più propenso a tradire? Sembrerebbe di sì, secondo l’astrologia. Infatti ogni segno zodiacale ha un suo modo di vivere un rapporto d’amore. E dei tratti del carattere che lo porterebbero ad evadere più o meno facilmente dalla routine e a cercare avventure sentimentali. Secondo l’oroscopo sarebbe il Toro il segno più fedele dello zodiaco. Ma è sempre così? Andiamo a scoprirlo.

Un segno di cui fidarsi in amore, il Toro

Il Toro nello zodiaco rappresenta la fedeltà. È un segno di Terra amante della vita di coppia e non metterebbe in pericolo un rapporto serio per una scappatella. È abbastanza facile capire il perché. Ha una pigrizia innata che lo tiene lontano dalle avventure che, lo sappiamo bene, richiedono sempre una certa organizzazione. Sarebbe troppo faticoso per lui mantenere una relazione parallela e non farsi scoprire. Eppure anche il Toro potrebbe tradire per cercare nuove gratificazioni, se la vita di coppia entra in stallo. Allora l’energia taurina lo guiderebbe in cerca di nuove emozioni. Sarebbe facile scoprirlo, però, perché si muoverebbe in modo goffo su un terreno che non è il suo.

Sarebbe il Toro il segno più fedele dello zodiaco, ma non solo

Al secondo posto in questa classifica sulla fedeltà l’oroscopo pone il Capricorno. Esiste un segno più serio di lui? Come immaginarlo a mentire o a mantenersi in equilibrio tra due storie sentimentali? In effetti gli astrologi gli riconoscono un’onestà di fondo che lo terrebbe lontano dai tradimenti. E poi i tempi del Capricorno sono decisamente troppo lunghi per una scappatella. Ha bisogno infatti di farsi coinvolgere poco a poco, non rompe il ghiaccio troppo facilmente e non è capace di cogliere l’attimo. In questo modo le occasioni si allontanano e i bollori si raffreddano.

Però potrebbe stancarsi della normalità di un rapporto e, senza troncarlo, coltivare altri interessi e covare altre passioni. Il tradimento potrebbe esserci solo a questa condizione. È difficile che succeda, ma non impossibile. Ovviamente vivrebbe tutto con grandi sensi di colpa perché la sua natura non prevede distrazioni di questo tipo. Per gli altri sarebbe molto difficile capire cosa sta succedendo perché non lascia trapelare nulla.

In fondo alla classifica, lo Scorpione

Per gli astrologi non ci sono dubbi, è lui il segno più incline al tradimento. Lo Scorpione sa cosa vuole e come ottenerlo. Tradisce perché ama il gioco della seduzione e rincorre le storie parallele e intriganti perché lo incuriosiscono e lo appagano. Insomma, per lui bugie e sotterfugi, mezze verità e incontri segreti sono il sale della vita. Difficile rinunciarvi. Vive le situazioni senza sensi di colpa e trova facilmente delle giustificazioni con cui assolversi da ogni responsabilità. Scoprirlo è quasi impossibile. Userà tutta la sua abilità per condurre il gioco senza uscire allo scoperto e cancellando ogni più piccola traccia. Però è un segno zodiacale mai superficiale nei rapporti, anzi sa essere profondo, sensibile e romantico. Forse non cercherà altre prede se il partner riesce a mantenere alto il livello della seduzione.