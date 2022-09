Manca poco allo scadere del mese di settembre e l’oroscopo è ricco di belle sorprese per diversi segni zodiacali che nei mesi scorsi hanno sofferto un po’. A dirlo sono le previsioni astrali dei prossimi giorni che promettono ottime opportunità in campo professionale e personale per molti individui. L’oroscopo di domani parla chiaro: l’Ariete è il segno favorito dalle stelle, soprattutto nelle prossime settimane. In realtà, i nati sotto questo segno dovranno attendere la fine del mese per dei successi concreti in campo lavorativo. Tuttavia, già da domani e grazie ad una Luna crescente favorevole, sembrerebbero aprirsi per l’Ariete nuove strade e nuove piccole opportunità da cogliere al volo. L’amore, invece, regalerà subito delle piacevoli sorprese, a partire già dal prossimo weekend. Chi ha il desiderio di stringere nuove amicizie dovrebbe analizzare un po’ gli astri. D’altronde, l’oroscopo ha già stabilito i segni incompatibili per natura e caratteristiche.

Oroscopo di domani e del primo weekend di ottobre, ecco i segni più fortunati

I nati sotto il segno del Toro saranno illuminati dalla Luna che trasmette una maggiore sicurezza. Attenzione, però, a piccole incomprensioni sul lavoro, soprattutto con i colleghi. Bisognerà essere pazienti e far calmare le acque prima di risolvere la questione. Fine settimana, dunque, all’insegna del riposo e del benessere personale. In campo amoroso, invece, sarà proprio il primo weekend di ottobre a trasformarsi nel momento giusto per intraprendere conoscenze interessanti, oppure creare una nuova armonia con il partner.

L’oroscopo premia i Gemelli con soldi e fortuna ma attenzione a questi aspetti

Per i nati sotto il segno dei Gemelli, invece, le previsioni astrali sembrerebbero premiare di più la sfera professionale che quella personale. A chiudere la settimana in bellezza, dunque, ci penserà una forte energia sul lavoro che si trasformerà in ottime opportunità di emergere e distinguersi rispetto agli altri componenti del team. Nervosismo e litigi all’orizzonte in campo amoroso. Troppo concentrati sul lavoro, i Gemelli tenderanno a trascorrere il prossimo weekend in solitudine, immersi tra scartoffie e organizzazioni aziendali.

Altre piccole anticipazioni

A seguire le stesse orme dei 3 segni citati, anche il Cancro, il Leone e il Capricorno. 3 segni dalle caratteristiche totalmente differenti che a partire dalla seconda settimana di ottobre godranno non solo di una Luna favorevole ma anche di Venere che porterà una ventata di passione sia per i single che per le coppie consolidate.

