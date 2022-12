Oroscopo di Capodanno ricco di soldi e amore per 5 segni: ecco quali saranno i più fortunati!

Iniziano ufficialmente le festività natalizie e per 5 segni zodiacali arrivano le buone notizie. Giove, Venere e Mercurio porteranno soldi, amori importanti e nuovi progetti. È il momento di scoprire quali saranno le novità più belle del Capodanno e se siamo tra i segni più fortunati in assoluto.

L’8 dicembre, secondo la tradizione, dà il via ufficiale al periodo delle feste di Natale. Uno dei momenti più magici dell’anno che si concluderà con il Capodanno e l’Epifania. Per 5 fortunatissimi segni zodiacali ci sarà un motivo in più per festeggiare il 31 dicembre. C’è alle porte un oroscopo di Capodanno ricco di soldi e amore per loro che inizieranno l’anno nuovo davvero alla grandissima.

Inizia un periodo d’oro per l’Ariete

Tra i 12 segni ce n’è uno che è tra i più fortunati del mese e che è destinato a volare fino a maggio. Stiamo parlando dello scintillante Ariete che dal 20 dicembre potrà contare sull’appoggio di Giove. Ovvero sul pianeta dei soldi, della fortuna e della crescita professionale. È il momento di realizzare tutti i sogni fermi da troppo tempo nel cassetto. La serata di Capodanno sarà dedicata al romanticismo e a una nuova conoscenza.

Arrivano soldi e nuove esperienze per la Vergine

Giove e Nettuno saranno i pianeti favorevoli alla Vergine a cavallo tra Natale e Capodanno. Per i Vergine è arrivato il momento di uscire dal guscio e di prenotare un viaggio per festeggiare l’anno nuovo. Potrebbero conoscere persone che si riveleranno fondamentali sia nella sfera lavorativa che in quella amorosa. Osare è la parola d’ordine per riempire il conto in banca.

Fine anno strepitoso per il Capricorno

I nati sotto il segno del Capricorno dovrebbero cerchiare bene la data del 31 dicembre. La contemporanea benevolenza di Mercurio e di Venere e l’appoggio del Sole potrebbero far nascere una relazione davvero importante, sia fisicamente che intellettualmente. Benissimo anche lavoro e finanze. Nettuno favorevole stimola il dialogo e la fortuna.

Oroscopo di Capodanno ricco di soldi e amore per Sagittario e Acquario

Tra i segni più fortunati di inizio anno ci saranno sicuramente il Sagittario e l’Acquario. Per il Sagittario la priorità sarà il lavoro. Nonostante i giorni di festa, infatti, potrebbe arrivare una proposta da non farsi scappare per mettersi finalmente in proprio. Un progetto destinato a portare cascate di soldi a partire da gennaio.

Giove darà una sferzata di energia e passione anche agli Acquario. Per le coppie il Capodanno potrebbe essere un’occasione per una bella fuga romantica. Per i single un’opportunità per divertirsi e passare momenti bollenti in camera da letto.