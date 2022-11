Vacanze a dicembre low cost indimenticabili in 4 perle italiane che ci ruberanno davvero il cuore

Il mese di dicembre si avvicina a grandi passi e molti di noi stanno pensando a una piccola gita fuori porta. Oppure a un weekend toccata e fuga. E se crediamo che i prezzi sotto le festività natalizie siano fuori portata ci stiamo sbagliando alla grandissima. Perché se scegliamo la destinazione giusta potremo goderci delle vacanze a dicembre low cost davvero da ricordare. Il tutto senza muovere un passo fuori dai confini dell’Italia.

Padova ci farà innamorare a dicembre

Iniziamo il nostro tour dal nord Italia e più precisamente dal Veneto. Il Veneto non è sinonimo soltanto di Venezia e di località sciistiche extra-lusso. Questa regione nasconde anche perle stracolme di luoghi di interesse come la città di Padova. Sceglierla per un weekend significa spendere poco e immergersi in un mondo fatto di cultura, spettacoli naturali come l’Orto Botanico e ottimo cibo. E se amiamo le passeggiate e il trekking abbiamo a disposizione i vicinissimi Colli Euganei, un territorio tutto da scoprire.

Dove andare a dicembre in Trentino spendendo poco

Associare il Trentino al mese di dicembre e alle vacanze low cost sembra davvero impossibile. Ma non lo è. Se amiamo il contatto con la natura e vogliamo perderci nel suo silenzio abbiamo a disposizione la Foresta di Paneveggio. Probabilmente stiamo parlando di uno dei luoghi più suggestivi d’Italia. La foresta è famosa nel Mondo per gli abeti rossi e per la massiccia presenza di cervi. Il luogo ideale per ritrovare l’equilibrio interiore e liberarsi dallo stress.

Le perle nascoste della Toscana

La Toscana è una regione che ogni giorno regala perle nascoste perfette per un weekend fuori porta. C’è davvero l’imbarazzo della scelta ma se vogliamo risparmiare possiamo visitare il suggestivo Lago di Gramolazzo. Pochi conoscono quest’oasi di pace in provincia di Lucca ma merita assolutamente una gita. Soprattutto a dicembre dopo una nevicata. Impazziremo per i panorami e la pace e avremo il nostro bel da fare con le fotografie.

Vacanze a dicembre low cost alla scoperta della Sardegna

Se siamo grandi appassionati delle avventure on the road non possiamo perderci la meravigliosa Sardegna a dicembre. Il consiglio è quello di muoversi in macchina e partire dal capoluogo Cagliari. Da qui ci sposteremo alla scoperta di Pula e delle storiche rovine di Nora. Terminata la tappa culturale andremo alla scoperta del Sulcis e concluderemo l’itinerario con la visita all’Isola di San Pietro. Il mare sardo d’inverno è uno spettacolo che ha pochi eguali. E non soltanto in Italia.