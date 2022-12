Bastano poche e semplici regole per risparmiare soldi e non sprecare in cucina

L’aumento dei prezzi di numerosi beni di consumo sta creando seri problemi alle famiglie. Per questo si indicano di seguito 5 regole semplici e pratiche da seguire risparmiare un po’ di soldi e non fare troppi sprechi in cucina.

La crisi economica degli ultimi tempi sta mettendo in difficoltà tantissime famiglie che stentano ad arrivare a fine mese. Oltre alla rata del mutuo o all’affitto, alla manutenzione e all’assicurazione dell’auto, per chi ha una famiglia con figli a carico le spese si triplicano. Si pensi alle spese scolastiche, a quelle per le iscrizioni alle palestre, per l’abbonamento dei trasporti pubblici. Nonostante gli aiuti del Governo, come l’aumento dell’assegno unico o il Bonus Sociale Bollette, gli aumenti dei prezzi continuano a mettere in difficoltà. Ecco perché sono in tanti che ogni giorno si chiedono come fare per risparmiare e riuscire ad arrivare a fine mese più serenamente. E bastano poche e semplici regole per risparmiare. Ma soprattutto come risparmiare quando si va al supermercato in quanto gran parte dello stipendio si spende proprio per la spesa alimentare. Chissà quante volte dopo aver riempito il carrello di prodotti di ogni genere e aver speso anche tanto ci rendiamo conto che ancora manca qualcosa. O peggio ancora, di aver acquistato cose inutili o doppioni. Con l’aumento dei prezzi pertanto andare a fare la spesa può diventare davvero un incubo se non si seguono regole ben precise.

Bastano poche e semplici regole per arrivare a fine mese con un po’ di soldi in più in tasca

Tuttavia se si mette un po’ di attenzione e si va organizzati al supermercato, torneremo a casa più che soddisfatti. In questo modo potremmo arrivare a fine mese anche con qualcosa di più in tasca. Le prime tre regole da seguire riguardano il momento della spesa, partire organizzati già da casa ci farà evitare di perdere tempo tra gli scaffali e comprare cose inutili.

La prima regola fondamentale che tutti dovremmo seguire è fare la lista della spesa in maniera pratica e intelligente. Per stilare una lista completa bisognerà innanzitutto controllare a casa cosa manca e cosa sta per scadere. Inserire nella lista i prodotti che mancano e specificarne le quantità in modo da non esagerare e prediligere quelli a lunga conservazione. Come seconda regola portiamo sempre con noi le buste dove mettere i prodotti acquistati in tal modo eviteremo di acquistarle ogni volta. La terza regola, una volta arrivati a casa, è ordinare i prodotti in base alla loro scadenza. Mettiamo a vista quelli con la scadenza più vicina e inseriamoli nel menù.

Anche la preparazione degli alimenti può farci risparmiare sulla bolletta

La quarta regola per risparmiare in cucina e sulla bolletta riguarda i metodi di cottura. Prediligiamo la cucina a vapore. Utilizzando una pentola a castello potremmo possono cucinare contemporaneamente più alimenti. Inoltre se la nostra ricetta richiede tempi di cottura piuttosto lunghi, preferiamo la pentola a pressione per dimezzare i tempi.

Quinta regola è non sprecare utilizzando anche gli avanzi, proprio come facevano le nostre nonne. Con gli scarti di verduread esempio potremmo preparare dei gustosi e genuini brodi, delle minestre o zuppe per scaldare le fredde sere invernali. Mentre con la pasta avanzata, potremmo preparare una gustosa frittata o con le rimanenze di formaggi, salumi o verdure si può preparare una torta salata. Insomma bastano poche e semplici regole e un po’ di fantasia in cucina per risparmiare e soprattutto per non sprecare.