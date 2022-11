Oltre che a scalare la società tedesca ProSiebenSat, MFE B ha accelerato anche in Borsa. Era da oltre due anni, infatti, che non si vedeva, su un intervallo di circa 20 giorni, un rialzo così importante.

Dopo un ribasso di circa l’80% nell’ultimo anno, che lo ha inserito tra i peggiori di Piazza Affari insieme a Saipem e Iren, con conseguenti minimi storici segnati dal titolo, questo potrebbe essere il momento buono per esplodere al rialzo.

Analisi fondamentale sul titolo

L’analisi fondamentale vede un titolo molto sottovalutato con interessanti margini di apprezzamento rispetto ai livelli attuali. Ad esempio, il rapporto tra prezzo e utili esprime una sottovalutazione di circa il 10%. Il rapporto prezzo su fatturato e il Price to Book ratio, invece, esprimono una sottovalutazione del 40% e del 50%, rispettivamente. La sottovalutazione è confermata anche dal fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow.

Se si guardasse solo al prezzo obiettivo medio, calcolato considerando gli 11 analisti che coprono il titolo, si otterrebbe una sottovalutazione media superiore al 10%. Se, però, si guarda alla dispersione tra le diverse raccomandazioni si scopre che queste ultime sono molto diverse tra di loro. La dispersione, infatti, è superiore al 30%.

Un altro buon motivo per puntare sul titolo viene dal rendimento del dividendo che è superiore al 9%. Con MFE B, quindi, investire in Borsa a caccia di dividendi potrebbe essere una buona opportunità.

Secondo l’analisi grafica per le azioni MFE B questo potrebbe essere il momento buono per esplodere al rialzo

Le azioni MFE B (MIL:MFEB) hanno chiuso la seduta dell’11 novembre a quota 0,549 euro, in rialzo del 4,87% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è rialzista e spinge le quotazioni verso l’obiettivo di prezzo in area 0,5746 euro. Al superamento di questo livello, poi, gli obiettivi più probabili potrebbero andare a collocarsi in aera 0,672 euro (II obiettivo di prezzo) e area 0,7694 euro (III obiettivo di prezzo).

Il mancato superamento di area 0,5746 euro, invece, potrebbe favorire un ritracciamento fino in area 0,5144 euro. Solo sotto questo livello si potrebbe assistere a un’inversione ribassista con obiettivo più probabile sotto i minimi storici.