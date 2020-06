ORO: tutti dicono rialzo, ma bisogna stare molto attenti a non perdere soldi

Che l’ oro (prezzo in tempo reale) possa raggiungere i massimi storici e forse più, ma il percorso sicuramente non sarà facile. Molte trappole saranno disseminate lungo il percorso rialzista e l’unico modo per sopravvivere sarà quello di monitorare con attenzione i livelli chiave individuati dall’analisi tecnica.

Consideriamo cosa è successo durante la settimana appena conclusasi.

Avevamo evidenziato come le aspettative erano molto contraddittorie (clicca qui per leggere i dettagli). Da un lato, infatti, la chiusura settimanale aveva visto la rottura del supporto chiave. Dall’altra sul giornaliero la chiusura aveva evidenziato la tenuta del supporto di breve.

Risultato: la tendenza di breve ha visto una rapida ripresa che ha portato anche al recupero sul settimanale.

Pericolo scampato, quindi? Non diremmo, meglio, infatti, essere prudenti e individuare ancora una volta i livelli chiave da monitorare a chiusura di ciascun time-frame.

Time frame giornaliero: analisi grafica e previsionale sull’ oro

L’impostazione è rialzista, ma come si vede dal grafico si stanno continuando a formare massimi decrescenti. La linea verde da’ una chiara indicazione di questa cosa. A chiusura di giornata, quindi, il livello da monitorare per settimana prossima è $1.750. Una chiusura giornaliera sopra questo livello farebbe ritornare le quotazioni verso area $1.671,9, la cui tenuta, come già in passato, farebbe ripartire al rialzo.

In caso contrario assisteremmo a un avvitamento ribassista.

Time frame settimanale: analisi grafica e previsionale

La settimana appena conclusasi è stata molto interessante. I ribassisti, infatti, dopo avere rotto settimana scorsa il supporto in area $1.721,77, hanno visto i rialzisti avere nuovamente la meglio. La chiusura settimanale, infatti, è stata superiore a $1.721,77dando nuovamente forza la tendenza in corso sull’ oro.

Settimana prossima, quindi, sarà molto importante per capire cosa succederà nel medio termine. Una conferma del recupero del livello in area $1.721,77 farebbe schizzare le quotazioni fino in area $1.964,85. In caso contrario le quotazioni potrebbero tornare al ribasso.