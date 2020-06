ORO: la settimana appena conclusasi fa volgere al peggio lo scenario di breve. Cosa aspettarsi?

La settimana appena conclusasi ha visto l’ oro (prezzo in tempo reale) perdere circa il 4%. Una ribasso settimanale così elevato non si vedeva ormai da inizio marzo, quando lo scoppio della pandemia da Covid-19 ha fatto precipitare praticamente tutti gli strumenti finanziari.

L’ oro, però, si era ripreso molto bene e i commenti degli analisti si susseguivano spiegando i motivi sul perché il rialzo dovesse continuare fino in area $3000. Anche noi abbiamo scritto che il raggiungimento di nuovi massimi storici poteva essere una possibilità concreta (clicca qui per leggere). Tuttavia si metteva in guardia su alcune anomalie chiaramente visibili sui grafici

… Sebbene le proiezione in corso sia rialzista e non dovrebbero esserci problemi affinché il rialzo continui, è importante osservare una cosa. Da aprile in poi le quotazioni hanno segnato due massimi decrescenti in area $1.800-$1.780. Questi livelli vanno osservato con particolare attenzione. Una mancata rottura di questa area, infatti, potrebbe far scattare un ritracciamento di breve che potrebbe continuare fino in area $1.671.

Il ribasso cui abbiamo assistito durante la settimana appena conclusasi ha visto un minimo in area $1.671,7 (!) da cui è poi partito un rimbalzo.

Alla luce di questi dati, che impatto avrà il ribasso cui abbiamo appena assistito sul futuro andamento dell’ oro?

Time frame settimanale: analisi grafica e previsionale sull’ oro

La settimana appena conclusasi è stata molto interessante. I ribassisti, infatti, dopo aver cercato di rompere il supporto in area $1.721,77 per diverse settimane, hanno finalmente avuto la meglio. La chiusura settimanale, infatti, è stata inferiore a $1.721,77 facendo precipitare nell’incertezza la tendenza in corso sull’ oro.

Settimana prossima, quindi, sarà molto importante per capire cosa succederà nel medio termine. Una conferma della rottura del supporto in area $1.721,77 farebbe precipitare le quotazioni fino in area $1.627,11, la cui tenuta diverrebbe fondamentale per rivedere una ripresa del rialzo.

Qualora, invece, la settimana dovesse chiudersi sopra area $1.721,77 la corsa verso i massimi storici potrebbe riprendere indisturbata.