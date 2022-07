A un passo dall’Italia, dall’altra parte dell’Adriatico, ci sono luoghi di vacanza spettacolari, alcuni dei quali fuori dalle classiche rotte turistiche. Si tende ad andare in Grecia, ma basta risalire un po’ la costa Balcanica per trovare posti meravigliosi per una vacanza a costi bassissimi. Uno di questi è il fantastico lago di Ocrida.

Quando è il momento di andare in vacanza la scelta in genere cade tra mare o montagna. Ma c’è anche una terza possibilità che generalmente viene scartata od opzionata solo per i fine settimana, quella del lago.

Sono una minoranza gli italiani che prendono in considerazione le vacanze sul lago, che invece è molto amato dai turisti stranieri. Per esempio, molti di coloro che provengono dal nord dell’Europa trascorrono le vacanze sul Lago di Garda. Lo considerano un po’ come il loro mare.

l’Italia è ricca di laghi bellissimi dove un tempo i signori facevano le vacanze. Ma anche all’estero ci sono dei laghi che sono spettacolari.

Vacanza a costi bassissimi sul lago più antico d’Europa che sembra un paradiso

Il lago di Ocrida è uno dei più belli e antichi d’Europa. Il lago è considerato patrimonio dell’Unesco ed ha una caratteristica molto particolare, è il più profondo d’Europa. Questo bacino si trova nel sud della penisola balcanica, ai confini tra Albania e Macedonia del Nord. Chi lo ha visto lo descrive come uno degli spettacoli naturali più straordinari del mondo, una specie di angolo di paradiso. La sua origine risale a oltre un milione di anni fa, è tra i più antichi della Terra.

Il lago non è molto conosciuto ed infatti è fuori dalle classiche rotte turistiche. Dall’Italia in auto si raggiunge scendendo la penisola balcanica sino a Skopje o fino a Tirana. In alternativa lo si può raggiungere in aereo. Esiste un aeroporto che si trova a meno di 10 km da Ocrida la città principale della zona. Oppure si può atterrare all’aeroporto di Skopje per raggiungere il bacino lacustre in bus.

Il lago oltre a un paesaggio naturale meraviglioso offre molte altre attrattive, tra cui molte bellissime chiese. Quella di San Giovanni Kaneo è uno dei luoghi più fotografati. Qui cultura e divertimento vanno a braccetto. Ad Ocrida sono unici i localini sulle palafitte. E per dormire a volte possono bastare meno di 30 euro a testa per notte per un albergo in riva al lago. Una famiglia ad Ocrida può fare una vacanza a costi bassissimi sul lago dalle acque che sembrano quelle di una piscina.

Per chi cerca un fine settimana in Italia

Chi ha già prenotato una vacanza per il mare o la montagna può fare un fine settimana in uno dei laghi più belli d’Italia. Sul Lago Maggiore sono molti gli alberghi che offrono stanze che si affacciano direttamente sulla riva. In alcuni di questi è possibile anche dormire una notte a partire da soli 60 euro a testa. Questo lago un tempo era meta della aristocrazia lombarda e piemontese. I vecchi fasti si possono notare ancora in alcuni alberghi un tempo lussuosissimi, qualcuno però in disuso. Ma anche in alcune splendide dimore in riva al lago che a distanza di quasi 2 secoli mantengono ancora intatto il loro fascino.

