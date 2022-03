In base alla qualità scelta, la fioritura delle orchidee può variare dai primi mesi autunnali o cominciare in concomitanza della primavera. Per orchidee rigogliose e sempre fiorite sarà necessario prestare loro la giusta cura ed il giusto nutrimento che possiamo somministrare con fertilizzanti fai da te. Dentro casa, infatti, si nascondono delle preziose soluzioni che contengono i principali nutrienti di cui questi fiori hanno bisogno. Stiamo parlando di minerali come il fosforo, il potassio e l’azoto, elementi utili a molte piante, tra cui anche le orchidee.

Cosa c’è da sapere

Prima di parlare della fase di fertilizzazione sarà opportuno porre l’accento su alcune buone pratiche che potrebbero fare la differenza. Innanzitutto le orchidee amano gli ambienti luminosi, senza i quali non riuscirebbero a produrre nuove foglie. Se però la luminosità è un fattore fondamentale, è importante che le orchidee non vengano esposte direttamente alla luce del Sole.

Allo stesso modo anche l’umidità è importante per questo vegetale, pertanto sarebbe consigliabile nebulizzare dell’acqua sulle foglie tutti i giorni.

Cosa diversa è invece l’innaffiatura che dovrà avvenire una volta ogni 5-7 giorni. Per capire se è il momento giusto per dare acqua andrà tastato il terreno e qualora secco potremo innaffiare nuovamente.

Fatte queste premesse passiamo alla fertilizzazione. Questa dovrà avvenire non appena la pianta comincia a produrre nuovi germogli fino al completamento della fioritura, per poi interromperla fino al nuovo ciclo.

Orchidee rigogliose e sempre fiorite con 4 fertilizzanti fai da te e questi semplici trucchetti per curarle

Ma passiamo ora alla realizzazione dei fertilizzanti partendo dal fabbisogno di potassio. A tal scopo è consigliabile l’utilizzo delle bucce di banana che dovremo sminuzzare e far bollire in abbondante acqua. Al termine della cottura frulleremo il tutto per ottenere un fertilizzante ricco di potassio da applicare direttamente sul terriccio. Altrettanto ricche di potassio, poi sono le patate che possiamo utilizzare come concime utilizzando il medesimo procedimento.

Se invece stiamo cercando un fertilizzante da nebulizzare o mischiare all’acqua di irrigazione possiamo utilizzare del tè verde. Sarà sufficiente lasciare in ammollo del tè verde in acqua per ottenere un’ottima fonte nutriente per le nostre orchidee da nebulizzare sulle radici e sulle foglie.

Se invece volessimo aumentare i livelli di calcio, tra le soluzioni domestiche migliori ci sono indubbiamente i gusci d’uovo. Questi andranno sminuzzati e disposti sul terriccio per fare in modo che la pianta abbia il nutrimento giusto per cresce in forze.

