Difficile quantificare esattamente quanto spendano gli italiani per i prodotti della salute dei capelli. Dallo shampoo al balsamo, fino alle lacche, ai coloranti, alle fialette che contengono gli integratori e via dicendo. Secondo una ricerca non recentissima però, le donne italiane, prima della crisi, spendevano dai 300 ai 400 euro all’anno in prodotti di bellezza. Compresi alcuni di prodotti per la cura della salute del capello. Ma non shampoo e balsamo che andrebbero invece a rinforzare la lista delle uscite nella spesa tradizionale del supermercato. Poco importa, perché le statistiche contano fino a un certo punto. Quello che vogliamo segnalare alle nostre Lettrici è il ritorno di fiamma per un prodotto che un tempo andava alla grande e ora sembra tornato in auge.

Lo vediamo sempre sui banchi del mercato

I cosiddetti prodotti di “shampoo solido” altro non sono che saponi per lavare i capelli. Li vediamo spesso sui banchi dei mercati rionali e dei mercatini fieristici. Non c’è acqua in questo prodotto ultra-concentrato dagli ingredienti quasi sempre naturali. Sostenuto dalle associazioni “plastic free” ci permette di rinunciare ai classici flaconi a cui siamo abituati. Vedendolo sembra un sapone normale e rappresenta un gradito ritorno della saponetta nell’Olimpo dei prodotti di igiene e cura del capello.

Ritorno all’antico con questo prodotto che sta spopolando per lavare e proteggere i capelli grazie ai suoi splendidi nutrienti naturali

Se siamo abituati alle centinaia di shampoo tradizionali ai vari gusti, alle essenze, alle profumazioni più esotiche, non preoccupiamoci. Anche lo shampoo solido presenta le sue piacevoli fragranze. Non temiamo se abbiamo capelli spenti, secchi, delicati, opachi e via dicendo, perché anche lo shampoo secco è in grado di aiutare il nostro capello. Possiamo trovarlo e provarlo al:

melone giallo con vitamine e sali minerali;

estratto di olio di argan con argilla rossa;

100% vegano e con prodotti senza allergeni;

al limone e cacao;

all’avena con inserti di noce.

Solo per citarne qualcuno, ma le combinazioni sono davvero tante.

Caratteristiche dello shampoo solido rispetto al tradizionale

Ritorno all’antico con questo prodotto che sta piacendo alla gente perché pulisce e idrata senza aggredire i capelli. Concentrato ed efficace, ne basta davvero poco per igienizzare e pulire la chioma. Non confondiamolo col sapone solido che vanta un pH basico. Lo shampoo solido deterge i capelli ma non li rende nodosi e crespi, anzi assolutamente piacevoli al tocco e al pettine.

Approfondimento

Capelli forti e lucenti come gli Indiani d’America con queste due piante benefiche