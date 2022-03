Gli asparagi con l’uovo sono un abbinamento classico. Lo troviamo dei ristoranti più alla moda così come in tutte le case degli italiani. Quando arriva la primavera, infatti, questo piatto diventa il simbolo della bella stagione che arriva e che porta con sé i suoi prodotti.

Tuttavia, sbaglieremmo di grosso se pensassimo che gli asparagi stanno bene solo con le uova. Infatti, ci sono tantissime altre ricette anche semplici che possiamo preparare comodamente a casa ma senza usare le uova.

Ingredienti

un chilo di asparagi;

200 millilitri di panna liquida;

50 grammi di pecorino;

3 cipollotti freschi;

sale e pepe e noce moscata;

pecorino grattugiato a piacimento.

Altro che con l’uovo perché gli asparagi con questa semplice ricetta sono ancora più buoni e facili da preparare

Parliamo oggi di una variante leggera del flan di asparagi, senza usare le uova.

Partiamo con la pulizia dell’asparago che andremo a fare usando un pelapatate. Se non ce l’abbiamo, usiamo un coltellino e, con delicatezza, rimuoviamo lo strato più esterno e la base più legnosa.

Tagliamo anche le punte che ci serviranno in seguito come elemento decorativo. Per ora, però, le prendiamo e le facciamo saltare per qualche minuto in una padella con dell’olio extravergine di oliva.

Passiamo ora ai cipollotti, che affettiamo e facciamo soffriggere in un’altra padella con un filo d’olio (magari del migliore secondo gli esperti).

A questo punto, uniamo il resto degli asparagi che abbiamo tagliato a rondelle nel nuovo soffritto e li cuociamo con l’aiuto di acqua. Ogni volta che vediamo che sta per asciugarsi tutta ne versiamo un altro cucchiaio. In questo modo gli asparagi saranno molto saporiti proprio perché avremo evitato di bollirli normalmente. Aggiustiamo di sale e pepe e cuociamo il tutto per una ventina di minuti.

Passiamo al mixer gli asparagi a rondelle ormai cotti fino a quando non otteniamo un composto molto cremoso. Versiamo il composto in una scodella e lo mescoliamo con la panna. Versiamo anche il pecorino e la noce moscata e mescoliamo tutto per bene.

Ora, versiamo i nostri flan in stampi da forno che avremo precedentemente imburrato. Li mettiamo in forno 180°C per 25 minuti e, durante gli ultimi 5 minuti di cottura, andiamo a disporre le punte degli asparagi che abbiamo tagliato in precedenza per rendere il flan ancora più bello.

Dunque, altro che con l’uovo perché gli asparagi con questa preparazione diventano davvero squisiti.

