Le orchidee e le ortensie sembrano proprio essere due tra i fiori più apprezzati dagli italiani. Due fiori molto diversi tra loro per stile e forma, ma forse proprio per questa ragione sono complementari. Forse è proprio l’equilibrio tra la grazia dell’orchidea e l’eleganza delle ortensie a creare quell’atmosfera primaverile ed estiva che ci piace tanto.

Tuttavia, c’è un ulteriore fiore che può rendere ancora più magica questa situazione. In realtà ce ne sarebbero tantissimi. Ognuno con le proprie caratteristiche e le proprie unicità. Tuttavia, Noi di ProiezionidiBorsa ne abbiamo scelto uno in particolare. Infatti, orchidee, ortensie e un’altra pianta per un balcone coloratissimo e profumatissimo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

I colori e i fiori

In un precedente articolo abbiamo visto come abbinare bene i colori. Certo, queste regole generali valgono non solo per il terrazzo o il balcone. Possiamo adattarle anche ai nostri gusti in materia di abbigliamento e di scelta per i muri di casa.

Tuttavia, in Italia è normale in primavera avere un balcone fiorito, e in molti Comuni c’è addirittura un premio per il balcone più bello. Spesso si tratta di Comuni di alta montagna, ma anche in pianura o al mare è facile trovarli. In questo Comune alpino, ad esempio, ogni anno c’è questa famosa competizione floreale.

Orchidee, ortensie e un’altra pianta per un balcone coloratissimo e profumatissimo

Parliamo naturalmente delle stelle alpine. Certo, non si tratta di piante né molto alte né adattabili a tutti i tipi di climi in Italia. Tuttavia, come al solito, c’è una soluzione.

Per chi abita al Nord, o in montagna, delle piantine di stelle alpine andranno benissimo con il clima. invece, per gli abita al Sud la soluzione è quella di prendere i fiori secchi ed ornare il balcone. Magari usando dei vasi poco fondi. Il loro colore e la loro presenza sono magiche e si uniranno alla perfezione con le orchidee e con le ortensie. Avremo un terrazzo che farà invidia a tutti!