È questo il borgo alpino in cui vivremo meravigliose vacanze all’insegna del relax tra montagne e freschissime sorgenti

Nella vita c’è un tempo e un luogo per ogni cosa. Così ci ricorda la Bibbia. Ebbene, questa saggezza si adatta bene anche alla scelta delle nostre vacanze.

C’è un tempo per trascorrere vacanze in cui il sole non tramonta mai, all’insegna dei cocktails e delle feste. E poi c’è un tempo in cui ricerchiamo la calma per la riflessione, il relax per pensare e la natura per immaginare.

Se vogliamo provare tutte queste emozioni e liberarci la mente, dovremmo allora scegliere un borgo alpino. Ecco il borgo alpino in cui vivremo meravigliose vacanze all’insegna del relax tra montagne e freschissime sorgenti.

Un borgo meraviglioso

Parliamo naturalmente di Crissolo, borgo meraviglioso che si trova all’inizio della valle del Po. Questo fiume è conosciuto in tutto il nostro Paese per essere il fiume più lungo d’Italia e nasce proprio nel Comune di Crissolo.

Come tutti i Comuni alpini, Crissolo è un’agglomerazione di vari centri abitati, che nel lessico locale prendono il nome di borgate. Queste si adagiano tra le due parti della valle, l’adret e l’ubac. Come da tradizione provenzale, una è molto più soleggiata, l’adret, mentre l’ubac è più all’ombra.

Come si diceva, a Crissolo nasce il Po. O, meglio, a Pian del Re, un meraviglioso pianoro posto a duemila metri sul livello del mare e raggiungibile anche in automobile.

Da Pian del Re nascono migliaia di altre sorgenti, da cui possiamo bere acqua limpidissima e buonissima. E sempre da questo pianoro gli alpinisti partono per scalare le vette della catena delle Alpi Cozie, di cui naturalmente il Monviso la fa da padrone.

Montagna piramidale perfetta, si chiama così perché i Romani riuscivano a vederla da tutta la Regione. Specialità del posto, poi, sono i funghi porcini e le patate di montagna. Insomma, una meravigliosa vacanza a due passi da casa e all’insegna della natura e della bellezza.