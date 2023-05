Succede tutto e succede nulla. I prezzi dei listini si muovono su e giù ma alla fine rimangono in orizzontale. Come mai? Nulla, i prezzi si muovono da copione: salgono, scendono e vanno in laterale. Questo è il moto etermo dei prezzi, e le fasi sono più o meno lunghe. Nei trend rialzisti, gli up sono in maggioranza, in quelli ribassiti in minoranza. Nelle fasi laterali non c’è segnale. Ora si sale o si scende sui mercati azionari?

Ritorniamo sulla casistica

Non possiamo che ripetere quello che diciamo dal 3 aprile, giorno più o meno, da quando è iniziata la fase laterale.

Ricapitoliamo:

il 2023 dovrebbe essere un anno con rendimento positivo, e ulteriori conferme sono venute dal barometro di gennaio, e dal primo trimestre.

Al momento la tendenza annuale è rialzista, e questo conferma il punto appena enunciato. Per questo motivo, riteniamo che l’attuale fase laterale sfocerà in un ulteriore rialzo.

Come al solito ogni previsione deve essere confermata dai prezzi.

Andiamo a monitorare i livelli di prezzo di brevissimo per mantenere il polso della situazione. Anche qui c’è da rimarcare che cambia prima la tendenza di brevissimo, e poi quella di lungo. Al momento emtrambe sono al rialzo secondo quanto indicato dai nostri oscillatori, e da come questi leggono i prezzi.

Procediamo per gradi.

Alle ore 18:07 della giornata di contrattazione dell’11 maggio stiamo leggendo i seguenti prezzi:

Dax Future

15.905

Eurostoxx Future

4.298

Ftse Mib Future

26.895

S&P500

4.125,01.

I prezzi stanno risalendo dai minimi di giornata, dopo che hanno toccato dei primi supporti rilevanti. Siamo davvero a un punto nodale.

Ora si sale o si scende sui mercati azionari? I livelli spartiacque

Ecco cosa manterrà i prezzi in tendenza positiva nei prossimi giorni.

Chiusure giornaliere superiori a:

Dax Future

15.628

Eurostoxx Future

4.229

Ftse Mib Future

26.295

S&P500

4.049.

Non è cambiato nulla rispetto a ieri, e non possiamo che rimarcare che non appena partirà direzionalità in un verso o nell’altro, questa sarà davvero forte. Probabilmente.

