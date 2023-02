Lo spread BTP Bund oggi è salito del 4,88% e si è riportato in area 185. C’è però il brutto segnale che avevamo preventivato sul BTP Future. Non brutto, ma se ci consente il lettore, pessimo, davvero pessimo dal punto di vista grafico. Se domani non ci sarà una pronta reazione arriveranno scoppole per chi ha i BTP, e li trada e compra vende per il breve termine! Ora il BTP potrebbe cadere nel vuoto senza paracadute! Allerta per chi li possiede!

La BCE si è detta pronta ad aumentare ulteriormente i tassi di interessi nei prossimi mesi. Il compito della Banca centrale è quello di mantenere la stabilità monetaria: l’inflazione deve aggirarsi intorno al 2%, per evitare che l’economia si possa surriscaldare oppure “raffreddare”.

In contesti del genere gli Stati sovrani come l’Italia per finanziare il loro debito emettono i titoli di Stato che hanno durate diverse. Fra questi i BTP ovvero buoni del Tesorio poliennali, che hanno scadenze fra 3, 10 e 30 anni (queste ultime sono quelle più comprate e trattate). Più aumentano i tassi, maggiore diventa il debito pubblico, e se questo non è bilanciato da una crescita economica e maggiori entrate dell’Erario, le cose si potrebbero complicare e di non poco.

Come funzionano i Buoni del Tesoro poliennali

Vengono emessi a 100 e rimborsati a 100. Sono previste delle cedole semestrali che sono in linea con i tassi di interesse in corso.

Chi compra a 100 il più delle volte tende a mantenere fino alla scadenza. Alcuni vendono se il prezzo sale molto superiore a 100, altri comprano quando scenderà sotto 100. La loro sarà una valutazione di convenienza fra cedola e scadenza del titolo.

Per chi compra a 100 e attende la scadenza fa una valutazione di convenienza. Chi invece compra vende fra l’emissione e la scadenza, fa trading sui prezzi. Il problema è uno e uno solo: se si compra un BTP soprattutto trentennale a 90 e questo scenderà poi a 70. Si potrebbe rimanere bloccati per molto tempo anche con cedole che potrebbero essere inferiori a quelle di mercato. Oltre al danno la beffa! Attenzione, anche tradare questi titoli di Stato potrebbe essere rischioso come comprare e vendere azioni, sopreattutto se non si ha contezza di quello che si fa realmente.

Veniamo allo studio dei prezzi.

Più volte abbiamo scritto su queste pagine che il parametro di riferimento del BTP è il BTP Future. Se sale il prezzo, il rendimento scende, se invece il prezzo scende, sale il rendimento.

Cosa dicono i grafici?

Da un paio di settimane abbiamo messo la nostra attenzione sull’area 114/113,47. Oggi il Future ha chiuso a 113,94. Sul giornaliero si è formato un potente swing ribassista, e se il 17 febbraio la chiusura di seduta sarà inferiore ai 113,47 saranno probabilmente dolori per chi compra e vende BTP. Chi li compra a 100 e li porterà a scadenza può dormire sonni tranqullli. Notti agitate invece attendono coloro che hanno comprato di recente credendo che il BTP sarebbe salito.

Una chiusura di venerdì 17 febbraio inferiore ai 113,47 farebbe iniziare una probabile discesa verso i 108. Sotto 108 si andrebbe a convalidare un doppio massimo (così dice l’analisi tecnica classica) con obiettivo entro dicembre verso 97! Un ribasso dai livelli attuali di quasi il 15%.

Vedremo cosa accadrà da ora a questo venerdì. Lo spread di oggi lancia un pessimo segnale. Ci auguriamo che non si verifichi una tempesta perfetta sul nostro Governo, e ci auguriamo che questo stia monitorando con attenzione questi fatti che potrebbero influenzare di non poco le scelte di politica economica, e la ripresa che è in corso. La nostra memoria va al Governo Berlusconi e poi a Monti. Solo la stabilità politica può farci uscire da questa stagnazione dell’ultimo ventennio! Fate lavorare il Governo per anni, di qualunque colore sia! E se mi consentite poichè è quello in corso: Forza Giorgia Meloni, fai rivivere il miracolo italiano!

