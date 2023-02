Il caso dei prodotti proteici: ecco perché non bisognerebbe abusarne

Al supermercato siamo sempre invitati a comprare i prodotti proteici. Soprattutto i dessert al cioccolato o vaniglia sono davvero invitati. Ma è vero che fanno dimagrire? Possono essere mangiati tutti i giorni? Ecco le risposte..

Ultimamente nei supermercati vanno moltissimo i prodotti proteici. Ne troviamo davvero tanti, a volte fin troppi. Esistono le barrette proteiche, i succhi di frutta, yogurt, dessert. Davvero c’è una grande scelta e questo porta al consumatore a provare questi prodotti. Questo non è assolutamente un male ma bisogna mangiare i prodotti proteici con un certo criterio. Il perché? Lo scopriremo molto presto.

I prodotti proteici fanno dimagrire?

La domanda che spesso ci si pone è proprio se consumando uno yogurt, ad esempio, proteico più volte alla settimana mi aiuta a perdere peso. Questo è un errore che molte persone fanno. Ciò che bisogna comprendere è che proteico non significa “light” o senza grassi. D’altro canto le proteine sono un elemento molto essenziale per il nostro organismo. Una delle loro funzioni è proprio quella di far perdere il peso, oltre che mantenere in salute le ossa. Quindi cosa fa la differenza?

Il caso dei prodotti proteici: ecco perché va moderato il loro consumo

Il nostro obiettivo oggi è capire proprio quando il prodotto proteico può essere utilizzato per aiutare a perdere peso e quando no. Prendiamo come riferimento un soggetto con un’alta attività fisica e un altro soggetto che svolge una vita sedentaria. Ci aspetteremo che, il soggetto che fa attività andrà a perdere un tot di calorie giornaliere, che possono essere recuperate poi con un’alimentazione adeguata e si possono utilizzare anche prodotti proteici. Immaginiamo ora di mangiare le stesse quantità di prodotti proteici di una persona che fa attività fisica svolgendo però una vita sedentaria. La differenza è che, in questo caso, se le calorie che assumiamo sono più di quelle che consumiamo si avrà aumento di peso.

Cosa succede se si mangia troppo proteico

Oltre all’aumento di peso, ci possono essere tutta un’altra serie di fattori che possono compromettere la salute del consumatore. Proprio per questo motivo è importante informarsi e consultare, se necessario, un nutrizionista. La prima “reazione avversa” ad un eccessiva quantità di proteine può essere l’alitosi. Questo accade se, in concomitanza, si vanno a ridurre drasticamente i carboidrati in quanto si pensano essere grandi nemici. Si potrebbe soffrire anche di stipsi e gonfiore. Dunque se assumiamo tante proteine, aumentiamo anche il carico di fibre e acqua in modo da facilitare il transito delle feci e combattere la stitichezza.

Il danno più grave potrebbe essere quello a carico dei reni. Infatti se assumiamo tante proteine, il rene dovrà poi demolire il tutto e potrebbe accusare una certa difficoltà. Con l’avanzare del tempo ovviamente questo potrebbe portare ad una diminuzione della funzione degli stessi, con altri danni. Un’altra complicanza potrebbe essere la disidratazione. Anche in questo caso la si può sconfiggere bevendo molta più acqua. Ecco spiegato il caso dei prodotti proteici. Il consiglio sarebbe quello di consumare prodotti proteici poche volte a settimana.