Momento decisivo per l’azionario: inizio di un ribasso o continuazione del rialzo? Fino a che data?

I mercati azionari sono regolati dalle legge fisiche, e quindi un movimento tende a continuare fino a quando non si verificherà una forza che invertirà quel trend. Gli ultimi giorni sono stati in laterale, ma il movimento è avvenuto sempre al di sopra dei supporti, cosa attendere quindi? Questo è un momento decisivo per l’azionario. Quale direzione verrà presa?

I supporti reggono e le resistenze non vengono rotte al rialzo. In contesti similari la direzione intrapresa è stata quasi sempre di continuazione del movimento in corso. Quindi, attendiamo un’esplosione di momentum che potrebbe far continuare il rialzo. Quando? Il 17 febbraio, scadenza del prossimo setup mensile. Siamo sicuri che ci sarà rottura delle resistenze? Mai dire mai, e mai dire di essere sicuri. Il movimento del 19 dicembre è stato molto forte, e dinanzi a loro i mercati hanno la data del 17 febbraio, e poi quella importante del 6 marzo, scadenza annuale.

Si arriverà al rialzo il 6 marzo, e poi si scenderà fino al 6 aprile? Oppure si arriverà al ribasso? La risposta a parere nostro giungerà questo venerdì.

Procediamo per gradi.

Alle ore 19:24 della seduta di contrattazione del 15 febbraio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.572

Eurostoxx Future

4.298

Ftse Mib Future

27.620

S&P 500 Index

4.130,30.

Il pattern settimanale atteso

Si attendeva il massimo nella giornata di lunedì e il minimo in quella di venerdì. Per il momento l’andamento è stato diverso dalle attese. Vedremo cosa accadrà nei prossimi due giorni di Borsa aperta.

Momento decisivo per l’azionario: inizio di un ribasso o continuazione del rialzo?

Concentriamo la nostra attenzione sui livelli che fra domani e venerdì non dovranno essere rotti al ribasso in chiusura di seduta per evitare l’inizio di un ritracciamento fra il 5 e il 7% almeno:

Dax Future

15.386

Eurostoxx Future

4.238

Ftse Mib Future

27.480

S&P 500 Index

4.095.

Vedremo domani cosa accadrà.

