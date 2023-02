Non ricordi i sogni della notte dopo aver fumato cannabis? Il motivo ti sorprenderà

La cannabis influisce sul sonno. Pare sia così secondo gli scienziati. Per l’esattezza, sembrerebbe che alcune varietà di cannabis potrebbero non far ricordare i sogni della notte. Cosa c’è da sapere sulla cannabis? La risposta non rimane un mistero. In questo caso sappiamo il motivo, seppur alcuni ritengono gli studi “ambigui”.

La cannabis potrebbe ostacolare il sonno REM e di conseguenza i sogni. Cannaconnection riporta lo studio:

“Uno studio svolto nel 1974 e pubblicato sulla rivista _Psychopharmacologia_ ha esaminato un gruppo composto da cinque volontari, i quali hanno dormito in un laboratorio per 8–15 notti consecutive. Ogni soggetto ha ricevuto 20mg di THC prima di coricarsi. Gli scienziati hanno monitorato l’attività cerebrale e i movimenti oculari degli individui ed hanno concluso che il THC riduce il periodo di sonno REM.”

Approfondiamolo.

Ecco perché non ricordi i sogni della notte dopo aver fumato cannabis

Dinafem, azienda di semi di cannabis, sul sito web ha specificato che fumare cannabis potrebbe impedire di ricordare i sogni notturni. La ragione? La spiega Dinafem, così: “Questo è dovuto all’azione del THC durante la fase REM, quella in qui vengono prodotti la maggior parte dei sogni. La cannabis riduce questa fase, agisce sulle rimemorazioni e prolunga la fase di sonno profondo, quella in qui il nostro organismo si riposa e si rigenera. Addirittura, se smettiamo di assumere cannabis prima di andare a dormire si ottiene un effetto rimbalzo e i sogni tornano con più intensità che mai.”

Anche Zamnesia (impresa che vende semi di cannabis) confemerebbe quando scritto fino ad ora:

“Secondo le ricerche, il THC può potenzialmente sopprimere il sonno REM: è stato anche mostrato che incide sulla latenza del sonno (ovvero la quantità di tempo necessaria ad una persona per addormentarsi) e sulla frequenza dei sogni.”

Fasi del sonno e dove si trovano si sogni: per saperne di più

Esistono 4 fasi del sonno e nell’ultima, chiamata fase REM, si presentano i sogni. Nella prima fase di 5 minuti andiamo in modo lento dalla veglia al sonno. Nella fase 2 il corpo entra nella prima parte del sonno profondo per passare alla fase 3 di 40 minuti circa in cui si arriva al vero e proprio sonno profondo. La quarta fase REM è quella dei sogni.

Quindi, ecco il motivo per cui non ricordi i sogni della notte dopo aver fumato cannabis. Una tematica affine su cui indagare potrebbe essere come togliere la puzza di fumo in casa o comunque approfondimenti su tutto ciò che riguarda l’atto del fumare, includendo i nuovi modi come sigarette elettroniche.