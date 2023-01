Forza, Toro, Toro, Toro. Continua a essere avvalorata la nostra tesi, e al momento non si ravvisano pericoli ma solo opportunità da cogliere per il breve e medio lungo termine. A ottobre, quando i mercati avevano raggiunto ribassi anche intorno al 30%, a ridosso della scadenza del nostro setup annuale del 17, i nostri oscillatori proprietari si sono girati al rialzo di lungo termine. Dopo un forte rialzo dai minimi di ottobre, e poi da quelli del 19 dicembre, dove i prezzi sono saliti di oltre il 10%, ora è STOP per i mercati?

Tutto sembra già scontato e in linea con il comportamento ciclico che si legge nelle serie storiche. I prezzi azionari si muovono almeno 6/9 mesi prima dell’economia. E ora dove tutto appare ancora in forse, i prezzi continueranno a salire, in un pattern che vede il minimo pluriennale probabilmente già segnato.

Il trend di lungo termine ha bisogno di aggiustamenti di breve

I mercati si muovono quasi come le stagioni, e vivono quasi come una pianta o un ortaggio: ha bisogno di fasi, di tempi di irrigazione, di potatura e raccolto in un ciclo che dura per tutta la propria vita.

Nel breve anche sui mercati c’è chi raccoglie, e si formano i ritracciamenti al rialzo e al ribasso, a secondo se è in corso un ribasso o rialzo come tendenza primaria.

Cosa fa partire un ritracciamento?

Divergenze sugli oscillatori, poi segnali sugli stessi, e poi rottura di supporti di breve termine.

Queste fasi sono occasione per accumulare posizioni di investimento al rialzo o al ribasso.

Ora è STOP per i mercati? Lunedì e martedì daranno preziose indicazioni

Alle 18:49 del 13 gennaio leggiamo i seguenti prezzi:

Dax Future

15.159

Eurostoxx Future

4.162

Ftse Mib Future

25.795

S&P 500 Index

3.977,63.

Come potrebbe essere l’andamento della prossima settimana?

Ritracciamento/fase laterale ribassista fra lunedì e martedì e poi nuovo rialzo.

Di seguito i supporti da non violare al ribasso nei prossimi giorni:

Dax Future

14.856

Eurostoxx Future

4.106

Ftse Mib Future

25.490

S&P 500 Index

3.928.

Lunedì e martedì daranno preziose indicazioni. Gli oscillatori sono in ipercomprato e si ravvisano divergenze ribassiste. Se i supporti appena indicati manterranno il rialzo, l’andamento preventivato verrà confermato, altrimenti si attenderà un ritracciamento più profondo e per tutta la prossima settimana.

Ti potrebbe anche interessare questo articolo

Come ottenere sconti pazzeschi per una vacanza o un fine settimana in splendide località