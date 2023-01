A caval donato non si guarda in bocca: 5 segni assurdamente fortunati! Scegli quale frequentare

Alcuni segni saranno baciati dalla fortuna durante il 2023, stiamo loro vicini e potremmo beneficiare delle fortune che capiteranno. In alcuni casi si tratterà di veri tesori caduti dall’alto.

È iniziato un nuovo anno e uno degli argomenti che più ci interessa riguarda gli incontri che faremo. Alcuni ci cambieranno la vita, altri la peggioreranno, alcuni incontri saranno poco entusiasmanti, altri non ci faranno dormire la notte. Amore, affari, amicizia, sono sempre in gioco quando incontriamo una persona nuova. Tramite il segno zodiacale possiamo farci un’idea di chi abbiamo di fronte. Se vogliamo approfondire la conoscenza, ma non siamo convinti, chiediamo di che segno sono, alcuni saranno molto fortunati nel 2023. La loro fortuna potrebbe essere contagiosa.

Per esempio, non sottovalutiamo una nuova amicizia con il segno della Bilancia. Sarà un anno magico questo appena cominciato sia per gli affari che nella sfera sentimentale. Da una frequentazione con questo segno avremo tutto da guadagnare. Potrebbe essere la persona giusta per noi o conoscere qualcuno che ci renderà felici. Seguire le sue dritte in materia di finanza e lavoro potrebbe aprirci porte completamente sbarrate in precedenza.

Viaggi e spostamenti da urlo

A caval donato non si guarda in bocca potrebbe essere il proverbio giusto quest’anno per lo Scorpione. Dall’alto potrebbero piovere numerose occasioni e addirittura un amore sconvolgente. Chi è nato sotto questo segno si sta preparando già da alcuni mesi e difficilmente si farà trovare impreparato. L’impegno sarà massimo nel lavoro e la mente è ben aperta per vivere storie importanti e ricche di soddisfazioni. Se abbiamo conosciuto uno Scorpione da poco non lasciamocelo sfuggire. Potrebbe essere lui a procurarci una svolta, oppure potrebbe essere una persona vicina. In ogni caso, la strada è quella giusta.

Uno dei segni più fortunati del 2023, forse il più fortunato, sarà il Leone. Conoscere un Leone è una scommessa vinta in partenza, ma sarà difficile stargli dietro. Sarà un anno frenetico, ricco di possibilità, occasioni e tanti viaggi. Senza sudore non c’è guadagno. Alleniamoci per riconcorrerlo ovunque deciderà di spostarsi. Il rapporto con il Leone sarà una vera gara a tappe.

A caval donato non si guarda in bocca anche in amore

Sono finite le preoccupazioni per il segno dei Gemelli. Il lavoro sarà protagonista nel nuovo anno e una promozione porterà molti dirigenti a occupare cariche ancora più importanti. La priorità sarà cercare personale qualificato e all’altezza. I collaboratori in gamba possono fare la differenza. Se stiamo cercando lavoro per noi o per qualche amico o parente, teniamo questo segno sotto osservazione. Se già lavoriamo per qualcuno dei Gemelli e siamo stati fedeli e affidabili, questo sarà un anno da sogno.

Non sarà un anno brillante con il denaro, ma lo sarà nella sfera sentimentale. Il Toro è pronto a grandi passi in amore in questo 2023, soprattutto nei primi 6 mesi. I nuovi amori sono alla porta e se conosciamo qualcuno del Toro stiamo in allerta. I nuovi amori portano nuove amicizie e le possibilità di incontrare persone con cui creare un feeling aumentano vertiginosamente. Se il Toro si sposa potremmo essere i testimoni. Ai matrimoni, conoscere i futuri amori è un rito a cui è impossibile sottrarsi.