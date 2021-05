Tutti noi compriamo spesso un po’ di pane per pranzo o cena. Si tratta di un alimento che arricchisce i pasti e li rende più gustosi, quindi è del tutto normale averne sempre un po’ nella credenza. Ma, quando terminiamo la nostra pagnotta, tendiamo a buttarne via l’involucro. Questo è un errore che non vorremo più fare, perché le idee di riciclo sono talmente tante e sono così interessanti che ci colpiranno immediatamente. E ora che lo sappiamo, non vorremo più buttare la carta del pane e la useremo in questo modo strepitoso e alternativo.

Con i nostri sacchetti del pane potremo creare un delizioso sacchetto regalo per i nostri amici

Se abbiamo un compleanno o una festività in vista, possiamo affidarci al nostro sacchetto del pane. Infatti, quest’ultimo potrà diventare una deliziosa confezione regalo. Ci basterà stenderlo per bene per eliminare qualsiasi piega, ripiegarlo sulla parte superiore e usare una spillatrice per bloccare il tutto. Poi potremo abbellirlo seguendo il nostro gusto, con colori, stickers e tanto altro. In questo modo, potremo regalare ai nostri bambini una carta regalo davvero unica e pensata su misura per loro.

Un albero di carta sarà l’ideale per far divertire i nostri figli e per abbellire la nostra casa

Un altro riutilizzo davvero interessante si basa tutto sulla creatività. Infatti, il nostro sacchetto del pane potrà diventare un fantastico albero fiorito. Dovremo procurarci solo della colla vinilica, delle forbici e un po’ di carta velina colorata. Schiacciamo la base della carta del pane e stropicciamo il sacchetto fino a che non ci ricorderà proprio un tronco. Sulla parte posteriore, poi, tagliamo delle strisce per creare i rami e attacchiamo con la colla vinilica dei fiori fatti con la carta velina.

Dunque, ora che lo sappiamo, non vorremo più buttare la carta del pane e la useremo in questo modo strepitoso e alternativo.

Approfondimento

Non commetteremo mai più il grandissimo errore di buttare le padelle rovinate perché ora sappiamo che esiste questa idea di riciclo utilissima