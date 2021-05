Una semplice bevanda fresca e dissetante tutta naturale per rilassarci in pochi secondi e liberarci da ansia e stress

Con le giornate che diventano sempre più lunghe e più calde, cominciano a cambiare le nostre abitudini. Anche quello che mangiamo e beviamo dovrebbe cambiare con la stagione. È quindi importante idratarci di più. Ecco che allora dobbiamo cercare di bere sempre più acqua, dopo tutto ormai sappiamo che fa bene a tutto il corpo. A volta però può essere difficile forzarsi a bere anche quando non si ha sete. Esiste però una semplice bevanda fresca e dissetante tutta naturale che aiuta anche a rilassarci in pochi secondi e liberarci da ansia e stress.

Una bevanda classica rivisitata

Non c’è niente di più dissetante di una bella limonata. Questa, infatti, è diventata un classico dell’estate per un motivo. Il limone ha un grande potere rinfrescante oltre ad avere un sapore gradevole. In questo modo riusciremo a bere tanta acqua senza accorgercene. Se poi aggiungiamo qualcosa al mix possiamo ottenere qualcosa di straordinario in modo molto semplice. Ad esempio, molti aggiungono della menta sminuzzata aumentando la sensazione di freschezza. Se però vogliamo raggiungere quell’effetto rilassante che abbiamo descritto, è solo uno l’ingrediente che dobbiamo aggiungere.

La natura offre tante piante che sono in grado di avere un effetto benefico sul corpo e sulla psiche. Diverse ci aiutano a rilassarci e a respirare meglio. Fra queste la più conosciuta è certamente la lavanda. Noi possiamo sfruttare i suoi straordinari poteri aggiungendola alla nostra limonata. Non si tratta affatto di un procedimento complesso per grandi intenditori. Ci basterà aggiungere una goccia di olio essenziale di lavanda a due litri d’acqua. Versiamo anche il succo di 5 limoni e qualche rametto di lavanda per profumare e decorare. Se il risultato è una bevanda troppo acida o un poco amara per via della lavanda, ci basterà aggiungere del miele a piacimento.

Si tratta di una bevanda che ci rinfresca, ci rilassa e aiuta la digestione. Può fare tranquillamente parte di una dieta o di uno stile di vita sano. Un piccolo piacere per godersi l’estate.