La società italiana Unipol, attiva nel settore bancario e assicurativo, è alla ricerca di nuovo personale in vista di assunzioni e stage. Diverse le offerte di lavoro disponibili, prevalentemente in ambito finanziario, economico e statistico. Si cercano candidati sia diplomati che laureati in diverse regioni d’Italia, dalla Nord alla Sud, da inserire nelle varie società del Gruppo. Vediamo di seguito alcune delle posizioni aperte, le sedi interessate e come candidarsi.

Opportunità di lavoro imperdibili in Unipol per diplomati e laureati senza esperienza pregressa

La holding Unipol Gruppo Finanziario SpA, con sede a Bologna, conta ad oggi più di 14.000 dipendenti ed oltre 16 milioni di clienti. Si compone di società quali UnipolSai Assicurazione, Unipol Banca e UniSalute. È attiva anche nel settore alberghiero con i brand Atahotels e UNA Hotels & Resorts.

Periodicamente Unipol è alla ricerca di personale per le diverse sedi sparse lungo tutto territorio nazionale. Generalmente vengono rivolte a diplomati o laureati nei settori già indicati, ma non è da meno l’interesse per figure con precedenti lavorativi in ambito finanziario, bancario e assicurativo. In generale, per tutti i profili viene richiesta una certa dimestichezza con i pacchetti Office, insieme ad una buona conoscenza della lingua inglese.

Le posizioni aperte

Quando si parla di opportunità di lavoro imperdibili in Unipol per diplomati e laureati senza esperienza pregressa si parla di sedi come Milano, Bologna, Torino e Verona. I profili disponibili coprono molteplici aree di competenza. Backend Software Developer, Specialista di Bilancio, Amministratore del Personale e RPA Specialist sono solo alcuni di questi. Per avere una panoramica ampia di tutte le posizioni aperte al momento presso Unipol Gruppo Finanziario SpA è possibile visitare la pagina dedicata.

Come candidarsi

Visitando il link proposto, troveremo le diverse categorie di impiego che Unipol offre. Queste sono raggruppate sotto Business Unit come Assicurativo, Turismo, Sanitario e Agricolo. Scegliendo l’area di nostro interesse potremo accedere alle posizioni aperte correlate. In fondo alla pagina troveremo il tasto “Candidati”, attraverso il quale sarà possibile depositare il curriculum vitae nel database aziendale.

Altre opportunità di lavoro nel settore bancario

