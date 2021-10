L’istituto bancario ING Bank è alla ricerca di nuovo personale da inserire nelle filiali italiane. Si cercano laureati e preferibilmente o necessariamente con esperienza pregressa, ma anche giovani senza precedenti lavorativi da inserire nei programmi di stage. La candidatura è effettuabile online tramite l’invio del curriculum vitae. Grazie alla ricerca per area tematica, presente sul sito di ING, potremo facilmente trovare la posizione di nostro interesse ed inviare domanda.

Un mare di posizioni aperte

Al momento sono attive oltre 59 nuove opportunità di lavoro in ING con contratto a tempo indeterminato e stage, ma anche a tempo determinato. Le posizioni aperte riguardano diversi tipi di aree. Dall’ambito sales, marketing e finanza a informatica, legale e tante altre. Per quanto riguarda le sedi di lavoro, le filiali maggiormente interessate sono posizionate in Lombardia e Lazio. Vediamo nel dettaglio alcune delle offerte di lavoro disponibili e i requisiti richiesti correlati.

Per quanto riguarda i tirocini, sono presenti oltre 10 profili nella sezione “Lavora con noi”, disponibile sul sito di ING. Fra questi spicca il Bank Shop Stageur, a detta della descrizione dell’offerta il primo punto di contatto fra cliente e personale in filiale. A partire dall’assunzione seguirà un percorso formativo atto alla comprensione di cyber security, strumenti per l’interazione digitale ed una panoramica sulle nuove tecnologie. Fra i requisiti richiesti rientrano la laurea in materie economiche o umanistiche, eccellenti doti relazionali e la capacità di lavorare in team. Preferenziale è una buona conoscenza della lingua inglese.

Per chi ha maturato esperienza pregressa

ING è pertanto alla ricerca di personale qualificato nella consulenza e nelle pratiche finanziarie sotto il profilo di Portfolio Manager. L’incaricato ha il compito di gestire il portafoglio clienti e massimizzare il loro gradimento verso l’istituto bancario. I requisiti richiesti sono diversi. Innanzitutto, la laurea in materie di tipo economico finanziario o comunque affini, l’esperienza pregressa di almeno 3 anni, l’aver superato l’esame per l’iscrizione all’albo OCF. Seguono spiccate doti relazionali e la predisposizione al continuo aggiornamento delle proprie conoscenze.

Per conoscere quindi tutte le opportunità di lavoro in ING è possibile visitare la sezione “Lavora con noi”, presente sul sito ufficiale. Grazie alla ricerca per area tematica potremo facilmente filtrare le oltre 59 posizioni aperte ed inviare curriculum per quella di nostro interesse.

