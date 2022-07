Il periodo estivo è il momento in cui molte donne decidono di riporre nella scarpiera sandali e scarpe alte in favore della comodità. Il caldo e le incombenze quotidiane, infatti, potrebbero contrastare con l’utilizzo dei tacchi. Tuttavia, è ormai assodato che è possibile essere eleganti e perfette per ogni occasione anche senza vertiginosi tacchi a spillo. Dalle ballerine ai sandali passando per ciabattine, friulane e le sling back, sono moltissime le scarpe che si possono scegliere per l’occasione. Scelte comode che gioveranno a piedi e gambe gonfie. Si potranno abbinare a qualsiasi outfit, dai jeans alle gonne corte o lunghe.

Consigli per vestirsi eleganti anche a 60 anni in estate senza tacchi

Uno dei must dell’estate sono le ciabatte simili alle famosissime Oran di Hermés. Si tratta di sandali che potranno essere tranquillamente abbinati a diversi tipi di outfit. Da quelli più classici per l’ufficio a quelli più informali per la spiaggia o per una serata. Ideale l’accostamento ad un vestito lungo o ad un paio di jeans e una blusa. Oltre a questi, poi, si potranno anche indossare i sandali infradito piatti o con un paio di centimetri di tacco.

A chi soffre di problemi alla schiena o di talloniti si consiglia di utilizzare quelli con un po’ di tacco. I sandali, tuttavia, non saranno ideali per tutte coloro che non amano lasciare le dita dei piedi scoperte. In questo caso potranno soccorrerci delle comode ballerine di diversi colori ideali a qualsiasi età. Chi soffre meno il caldo, poi, potrà optare per le friulane. Da sempre inserite tra i consigli per vestirsi eleganti anche a 60 anni durante il periodo caldo. Scarpe molto comode ma in velluto, nate come calzature da casa ma diffusasi ovunque. Le friulane, come i sandali, potranno essere abbinate ad outfit più o meno eleganti. Ottime con una gonna corta o al ginocchio e una t-shirt ma anche con un pantalone formale colorato e una blusa a contrasto.

Dove comprare

Sono tutte tipologie di scarpe facilmente reperibili sia in negozi fisici che online. Sarà solamente sufficiente decidere quanto si è disposte a spendere per portarsele a casa. Le Oran di Hermés costeranno sui 510 euro. In alternativa, ottimi quelli di Zara a circa 30 euro. Per le altre tipologie di sandalo, poi, ce ne sono di molto belli sempre sul sito di Zara, dai 40 ai 70 euro. Su Yoox, poi, sarà possibile usufruire dei saldi su moltissime tipologie di sandalo. Da quelli di Bottega Veneta da 480 euro a 290 euro, a quelli di Staud da 240 euro a 149 euro. Inoltre, se ne troveranno moltissimi a prezzo pieno molto interessanti.

