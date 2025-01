OPA su Mittel, la vera scommessa non è il mercato ma l’interesse degli investitori

CONSOB ha approvato il documento di offerta pubblica di acquisto (OPA) su Mittel, già quotata su Euronext Milan.

Gli azionisti interessati potranno sfruttare l’opportunità di acquistare le 11.419.189 azioni, pari al 14,04% del capitale sociale di Mittel dal 30 gennaio al 27 febbraio 2025, salvo proroghe approvate all’ultimo momento.

Mittel è una delle più antiche società italiane quotate e vanta una lunga storia nel comparto della finanza. La società è specializzata in investimenti a medio/lungo termine, e spazia in vari comparti tra cui build-up e private equity. L’obiettivo dell’OPA, diversificare il portafoglio e generare attrattiva da parte degli investitori. L’Offerta è promossa esclusivamente in Italia in quanto le azioni di Mittel sono quotate esclusivamente su Euronext Milan.

OPA su Mittel importante e strategica per il settore finanziario, ma non mancano perplessità

Secondo le dichiarazioni ufficiali dell’offerente Lake BidCo, l’operazione permetterà di rafforzare la presenza sul Mercato, ma anche di ampliare il portafoglio ed effettuare acquisizioni strategiche, ma nulla per adesso è trapelato circa le reali intenzioni della società.

Alcuni analisti hanno posto l’accento sulla reazione degli investitori, che potrebbe non essere quella sperata. L’offerta è di 1,75 euro per ogni azione delle 11.419.189, che potranno essere acquistate dal 30 gennaio al 27 febbraio. Il corrispettivo però potrebbe essere avvertito come poco adeguato rispetto alle potenzialità e prospettive future, sebbene l’operazione di per sé sia sotto la lente d’ingrandimento del mercato italiano.