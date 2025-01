MPS lancia offerta totalitaria su Mediobanca: ‘nasce un nuovo campione nazionale’

Monte dei Paschi di Siena ha annunciato l’avvio di un’offerta pubblica di scambio su Mediobanca, clamoroso colpo di scena nel comparto finanziario italiano.

MPS ha lanciato un’offerta pubblica di scambio su Mediobanca da 13,3 miliardi. “Con questa operazione di natura industriale vogliamo segnare un nuovo approccio nel percorso di consolidamento del settore bancario“, ha affermato Luigi Lovaglio, Amministratore Delegato di Banca Monte dei Paschi di Siena.

Cosa succede se MPS prende il controllo di Mediobanca

L’obiettivo è di consolidare nel comparto finanziario due realtà già altamente affermate e offrire alle famiglie e imprese italiane un nuovo punto di riferimento, e servizi bancari innovativi e differenziati. Non dobbiamo dimenticare che il gruppo Caltagirone e la Delfin della famiglia Del Vecchio possono giocare un ruolo fondamentale in questa operazione, poiché oltre alle quote in MPS e Mediobanca detengono anche il 16,86% di Generali. Ricordiamo altri azionisti di rilievo come il Tesoro, che detiene l’11,7% di Monte dei Paschi di Siena.

Lo scenario che si prospetta a seguito di questa operazione è davvero interessante, e si parla già di una grande rivoluzione nel comparto finanziario italiano. Le due grandi banche, integrate, avranno inevitabilmente un controllo su Generali, che attualmente è impegnata a integrare Natixis; Mediobanca è infatti al momento il principale azionista della società di assicurazioni, con il 13% del capitale. Come riportato nei comunicati ufficiali, “Mps offre 23 azioni per ogni 10 azioni Mediobanca portate in adesione“.

Il CEO di MPS, Luigi Lovaglio, ha chiarito l’obiettivo dell’operazione: “vogliamo segnare un nuovo approccio nel percorso di consolidamento del settore bancario”; la volontà è di creare valore “da subito sia per gli azionisti di Mps che di Mediobanca“, e non è difficile intuire che ciò si riverserà in tutto il comparto finanziario italiano.