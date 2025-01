2 azioni che promettono dividendi ‘straordinari’ indipendentemente da ciò che accadrà in Borsa

Chi è alla ricerca di investimenti con rendite passive può ampliare gli orizzonti e intercettare almeno 2 azioni che promettono alti dividendi anche per tutto il 2025.

Non solo Snam, Microsoft o Amazon: i Mercati offrono ampie possibilità per gli investitori che vogliono diversificare il proprio portafoglio. Oggi ci soffermiamo su un paio di azioni che potrebbero sorprendere – in positivo ovviamente – per tutto il 2025, anche se le Borse dovessero “crollare”.

Perché ExxonMobil e Illinois Tool Works quotate nella Borsa di New York sono due aziende da prendere in considerazione per i loro ghiotti dividendi

Esperti ritengono che le due società possano rappresentare una buona opzione di investimento, indipendentemente da cosa potrebbe accadere alla Borsa di New York, che da 2 anni “vola” ed è presumibile che, alla fine, arrivi il tanto temuto sell-off. Per chi reputa l’ipotesi inevitabile (indipendentemente da quando accadrà) ExxonMobil e ITW potrebbero fare da interessante paracadute.

ExxonMobil, la nota società petrolifera, vanta una previsione di guadagno in dividendi del 3,6%. Sono oltre 40 anni che la società garantisce un costante aumento dei dividendi, nonostante le oscillazioni e i cali del Mercato. Naturalmente questo dato non porta automaticamente a garanzie, ma certamente è un ottimo segnale da valutare. Non solo: Exxon ha piani molto interessanti per il futuro. Fino al 2030 stima aumenti del 10% e dell’8% rispettivamente sugli utili e sul flusso di cassa; se la previsione verrà confermata, anche i dividendi beneficeranno di ulteriori aumenti.

Per quanto riguarda invece ITW (Illinois Tool Works) gli esperti ricordano che si tratta di una società che sostiene l’economia statunitense grazie alla diversificazione delle sue esposizioni. Queste vanno dal settore automobilistico alle attrezzature alimentari, dai dispositivi per vari tipi di misurazione fino a sigillanti e molte altre ancora. Ancora da più anni consecutivi in cui garantisce aumento dei dividendi (53 contro i 43 di Exxon), rappresenta un’opzione di investimento “sicura”, per chi cerca una rendita passiva senza troppi pensieri.