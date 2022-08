L’estate è spesso associata al riposo e alla serenità. Questo sentimento si deve al fatto che dall’antichità si tratta del periodo delle vacanze: infatti le alte temperature rendevano impossibile il lavoro nei campi. Però a livello simbolico è anche l’apice della massima realizzazione. È questo il momento in cui i frutti maturano e in cui la natura risulta al culmine del proprio splendore. Non a caso in questo periodo si celebra il segno del Leone, archetipo solare che rappresenta la sicurezza dell’Io e l’espressione delle proprie potenzialità. Per questi motivi appena elencati, anche nella materia astrologica ciò che accade in cielo durante questa stagione ha una rilevanza particolare. Per questo oggi parliamo del plenilunio in Acquario, ovvero della seconda luna piena d’estate. Sarà infatti possibile ottenere ondate di fortuna e di gioia per coloro che ne colgono l’insegnamento. Scopriamo insieme di quale si tratta.

Il ciclo delle lunazioni durante il mese

Per gli astrologi le fasi della luna sono particolarmente importanti. È questo satellite infatti che con il suo ciclo di 28 giorni che determina le energie dei giorni a venire. Le sue forme considerate più importanti nell’ambito dei transiti sono quelle relative alla luna nuova e a quella piena che cadono sempre in segni opposti. Nell’ultimo periodo la prima è avvenuta nel segno del Leone a circa 6 gradi. Da poco, precisamente alle 3 e 35 della notte appena trascorsa, si è formato la super luna piena a 19 gradi nel segno dell’Acquario. Questo è diventato ancora più magico nel momento in cui si è unito agli strascichi della notte di San Lorenzo, tradizionalmente considerata la migliore di tutto l’anno per esprimere i propri desideri.

Ondate di fortuna e gioia per i segni con la luna piena in Acquario

Essendo una superluna questa appare ancora più grande in cielo ed influisce maggiormente sulle nostre vite. La sua dimensione più ingente del solito è data dal fatto che essa si trova in apogeo e che quindi più vicina alla Terra. I suoi effetti indicano il fatto che si sta volgendo alla fine di qualcosa, alla realizzazione di un progetto o ad una nuova consapevolezza su di sé. A essere toccati sono principalmente gli Acquario della seconda e terza decade e i Leoni della prima che sono baciati dalla fortuna.

