Siamo oramai quasi arrivati alla fine del mese di luglio. Secondo i cicli della natura però agosto inizia ancora prima: infatti il 28 di luglio inizia il nuovo ciclo di luna e che si conclude poi il successivo 27 agosto. Secondo le stelle questo è un momento per brillare in determinati ambiti per alcuni soggetti. È possibile infatti avere fortuna sfacciata e pioggia di soldi per questi segni dello zodiaco che godono degli influssi del nuovo ciclo lunare di agosto. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

I cicli di lunazione, perché sono importanti per l’astrologia

Da qualche tempo molti astrologi parlano delle fasi lunari. Queste infatti rappresentano le energie che si dispiegano lungo tutto un mese. I momenti principali sono due: quello della luna nuova, ovvero il momento in cui essa non si vede in cielo e quello del plenilunio dove l’astro appare in tutta la sua bellezza. Rispettivamente i due stati rappresentano le modalità con cui inizia un mese e il suo culmine. Quindi per iniziare qualcosa, un progetto o un buon proposito che germoglia nelle due settimane successive, ma anche lungo l’anno venturo. Questa volta il novilunio avviene il 28 luglio nel tardo pomeriggio.

Fortuna sfacciata e pioggia di soldi per due segni grazie alla Luna nuova

Questa volta “la parte oscura della Luna” cade nel segno del Leone. In questo periodo, come abbiamo già visto, questo segno non se la sta passando male. Moltissimi pianeti infatti sono dalla sua parte e gli fanno forza. L’unica eccezione è Saturno che, essendo lentissimo, lo assedia fino agli inizi del 2023 mettendo a dura prova certi ambiti. Allo stesso modo sono anche favoriti Sagittario e Ariete. Quest’ultimo specialmente vanta un buon influsso di Giove che dura almeno fino ad ottobre. I segni di Aria risultano allo stesso modo più frizzanti, in particolare il Gemelli.

Tutti questi saranno portati naturalmente ad emergere e a mostrarsi per quello che si è con orgoglio e con un buon ritorno da parte degli altri. Questo mostrarsi sotto i riflettori può portare a tanti effetti positivi: il primo è dal punto di vista monetario e professionale. Essere più spigliati infatti aiuta a attrarre più collaborazione e amicizie. Poi chissà che questa nuova sicurezza in sé stessi non faccia anche trovare l’amore.

