Soprattutto quando l’estate sta per finire è più che normale sentirsi spossati, malinconici e giù di corda. Non bisogna sottovalutare i momenti negativi, questo ce lo insegna la psicologia. Temere la tristezza è il modo più facile per ingigantire ogni problema e farlo diventare un vero dramma. Altro errore è credere che la vita ci sorrida o meno a seconda di quello che vogliono gli astri. Anche se per alcuni sembrerà assurdo: non lo zodiaco ma questi comportamenti ci fanno ritrovare la felicità quando viviamo un brutto momento. Il primo modo per affrontare al meglio i momenti no è essere consapevoli che siamo noi ad avere in mano il pallino del gioco. Attraverso alcuni trucchi, consigliati dagli psicologi, possiamo rimettere in sesto la nostra vita partendo da piccole e semplici mosse.

Immersi nella routine, spesso non ci rendiamo nemmeno conto di quanto i nostri comportamenti possono influire sul nostro umore. Inoltre, assuefatti dalla quotidianità, può risultare davvero difficile cambiare. Ma facendo caso a come ci comportiamo con noi stessi e a come ci rapportiamo con gli altri possiamo fare del bene al nostro umore malandato.

Il primo semplice consiglio per riprendere vitalità è quello di fare: combattiamo la pigrizia, quando ci rendiamo conto che ci fa star male. Cominciare la giornata con una camminata o con dell’attività fisica può cambiarla in meglio.

Contestualmente a questo, è importante uscire di casa, fare il pieno di sole, che ci dà la giusta dose di vitamina D e respirare all’aria aperta. La carenza di vitamina D, infatti, è una delle principali cause di depressione.

È bene anche buttarsi in una nuova attività; iniziare qualcosa che prima non si è mai fatto. Imparare cose nuove è un antidepressivo naturale e garantito.

Importantissimo il rapporto con gli altri

Quando vediamo tutto nero, tendiamo anche ad evitare il rapporto con gli altri. Cerchiamo invece di fare un piccolo sforzo e accogliamo la compagnia. A volte sorridere a qualcuno, o con qualcuno, può letteralmente cambiare la nostra giornata in un batter d’occhio. Anche essere gentili con gli altri, fare buone azioni, ha un effetto positivo sull’umore.

Ma ricordiamo: non dobbiamo donarci completamente agli altri. È importante prendere del tempo per noi soltanto e non tralasciare mai le nostre esigenze.

