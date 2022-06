Questa settimana l’oroscopo prevede dei segni fortunati, più fortunati di altri. Difatti, le stelle offrono davvero tantissimi spunti per questo periodo. Quali sono i responsi degli astri in denaro, amore e lavoro? Chi sarà travolto da un’ondata di fortuna e soldi? Le risposte in questo articolo.

L’allineamento dei pianeti Mercurio, Venere e Urano farà fare faville per alcuni segni. Questo trio di pianeti è posizionato in modo da creare un effetto spumeggiante. Quindi, chi sta cercando di aumentare il carisma e l’attrattiva verso gli altri, dovrà sfruttare questo allineamento planetario.

Ecco quali saranno questi segni. Ariete. L’amore verrà scoperto o rinnovato. Questo sarà un periodo perfetto per le relazioni, che saranno stabili e sicure.

Toro. Bisogna dedicarsi a lavori artistici e hobby, in quanto ne beneficeranno enormemente l’energia e la forza. Soldi a palate all’orizzonte.

Gemelli. I nati sotto questo segno avranno una grande energia comunicativa, ma attenzione all’impulsività. Bisogna ricercare un nuovo hobby, nonché una passione che distragga e renda felici.

Cancro. Il 21 giugno si è entrati ufficialmente nel periodo del compleanno di questo segno. Il Sole splenderà con particolare energia, utile anche per trattative e discussioni, mentre l’empatia sarà alle stelle.

Ondata di fortuna e soldi grazie a un imprevedibile allineamento di pianeti per questi segni zodiacali benedetti dalle stelle

Leone. Miglioramenti in vista a tutto campo, specie in quello lavorativo. Giorni di vita piena ed energica attendono i nati sotto questo segno, in quanto l’estate è benefica sempre con i leoncini e quest’anno non sarà da meno.

Vergine. Non mancheranno difficoltà e confusione, difatti attenzione al sentirsi smarriti e persi perché la rabbia giocherà brutti scherzi. Amici e parenti saranno preziosi confidenti.

Bilancia. Non bisogna fuggire dai propri amici, cercando di essere più aperti e disponibili nel trovare consiglio, perché l’autonomia è un grande valore, ma spesso diventa una lama a doppio taglio.

Scorpione. È il momento ideale per costruire e cogliere nuove opportunità. L’aspetto esteriore ne gioverà enormemente, soprattutto se si saprà lavorare bene.

Sagittario. Grande energia, vita piena di fantastiche meraviglie per i prossimi giorni. Ma bisogna fare attenzione a non strafare. Infatti, tutto sembra spingere verso grandi vittorie, ma occhio a non farsi illudere.

Capricorno. Sul lavoro la produttività sarà al top. Ci sarà bisogno di coltivare ispirazione e idee, per evitare di perdere lo slancio. Occhio ai colleghi gelosi.

Acquario. Periodo no. L’estate non è mai una stagione piacevole per i nati sotto questo segno, e il 2022 non farà eccezione. Attenzione ai falsi amici.

Pesci. L’amicizia e gli affetti saranno il vero asso nella manica. Questi saranno gli unici veri appigli da sfortuna e ostilità.

