Eccoci ufficialmente in estate, la stagione del mare e delle vacanze, della voglia di vivere al di fuori degli schemi ordinari. Un momento adatto per ricaricare le pile (al mare, in montagna o su un’isola) in vista di una nuova stagione da settembre in poi. Abbiamo chiesto agli esperti cosa riserveranno di buono gli astri in questo periodo per i 12 segni dello zodiaco. Abbiamo scoperto che l’oroscopo dell’estate 2022 porta tanti soldi e lavoro ai 3 segni di fuoco, letteralmente sugli scudi rispetto agli altri.

La posizione dei pianeti per comprendere l’oroscopo di questa estate

Vediamo anzitutto qual è la posizione dei pianeti nel cielo astrale. Partiamo dal Sole, che proprio oggi 22 giugno arriva in Cancro dalla casa dei Gemelli e vi resta un mese prima di passare in Leone. Più o meno lo stesso percorso lo compirà Mercurio, arrivato il 14 giugno nel segno dei Gemelli mentre passerà in Cancro il 6 luglio.

I 2 pianeti dell’azione, Marte e Giove, sono ancora in Ariete. Tuttavia, Giove resterà nel segno ancora per altre settimane, mentre Marte passerà in Toro ai primi di luglio (il 6). Venere sarà protagonista in Gemelli fino al 19 giugno, poi passerà in Cancro dove splenderà soprattutto dal 19 luglio all’11 agosto.

Infine troviamo Urano in Toro e Saturno in Acquario.

L’oroscopo dell’estate 2022 porta tanti soldi e lavoro a Leone, Ariete e Sagittario mentre Venere brilla nel cielo di questi 3 segni zodiacali

Come anticipato, i 3 segni super star della bella stagione saranno quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. Tutti gli altri resteranno una spanna (o anche più) sotto lo stato di grazia che vivranno i nativi di questi 3 segni.

Il momento è magico per gli amici Leone, i cui progetti (nuovi o già avviati) risulteranno spesso vincenti o comunque protetti dalle buone stelle. Venere e Giove saranno gli assi nella manica dei nati Sagittario, specie ad agosto, quando ci sarà un carico di buone stelle a sostegno del segno. Infine non avranno nulla da temere neanche gli amici Ariete, con il campo dei sentimenti e delle relazioni al top fino al 19 luglio.

Uno sguardo agli altri segni dello zodiaco

In fondo alla classifica dell’oroscopo estivo troviamo invece Bilancia, Scorpione, Capricorno e Cancro. Quasi sempre peserà negativamente la quadratura di Giove e Marte, che renderanno il periodo alquanto difficile e/o pesante.

Stanchezza al lavoro, relazioni a tratti difficili in famiglia o con gli amici, minore intesa con il partner, possibili malanni di stagione saranno temi ricorrenti. Purtroppo non sarà un’estate al top, mentre trionferanno le insoddisfazioni che non consentiranno di vivere la stagione secondo i propri desiderata.

Vicini all’Olimpo, anche se una spanna al di sotto dei 3 segni di fuoco, troviamo invece gli amici Acquario e Gemelli. In particolare, giugno sarà il mese dai frutti d’oro per i nati Gemelli, mentre agosto (specie per i sentimenti) per i nati Acquario. In entrambi i casi l’estate sarà comunque un periodo foriero di energie, progetti, tanto lavoro e nuovi affari che andranno a buon fine.

A tutti i 12 segni dello zodiaco, buona estate 2022!

