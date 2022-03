L’inverno ci sta ormai per salutare. Siamo infatti a inizio marzo e le giornate si stanno allungando. Al pomeriggio fa buio sempre un po’ più tardi e quando c’è il sole il termometro sale anche ben oltre i 10 gradi. Insomma, si comincia a respirare aria di primavera. Tutti abbiamo voglia di evadere, soprattutto dopo i due anni appena trascorsi. Si ha voglia di fare gite e scampagnate. Con un castello imponente, questa località è ad esempio perfetta anche per chi viaggia con i bambini. Chi ha già voglia di fare il bagno e prendere il sole, potrebbe considerare questa meta che ha poco da invidiare ai Caraibi.

Molte persone amano andare all’estero per scoprire nuove città e culture. La Spagna è un Paese molto gettonato. È una Nazione calorosa sotto tutti i punti di vista. Inoltre, i prezzi sono davvero bassi. Si possono fare scorpacciate di paella con appena 10 o 12 euro a testa. Senza dimenticare il classico rito delle tapas che permette di saltare addirittura pranzo o cena.

Quando si parla di Spagna, subito viene in mente la sua capitale. I giovani sono poi attirati dalla vivace Barcellona. Ma la Spagna offre molto altro. Nelle prossime righe andremo a suggerire alcune località spesso ignorate.

Oltre Madrid e Barcellona ecco 3 città spagnole dove mangiare bene e spendere poco per un fantastico viaggio a marzo

Cominciamo da Murcia, una bella città sita nella zona sud est della penisola iberica. Nota come “l’Orto d’Europa”, per le immense valli traboccanti di orti e frutteti, Murcia ospita anche una delle più importanti università d’Europa. Per questo è una città molto viva e dinamica. Il fulcro architettonico è la piazza principale, dove si trova la sontuosa cattedrale che presenta vari stili che spaziano dal gotico al barocco. Sempre nella stessa piazza, sono degni di nota anche il palazzo episcopale e l’Ayuntamiento (il municipio), in stile neoclassico.

A pochi chilometri da Murcia, in direzione La Manga, si trova una striscia di terra dove godere di un bellissimo ambiente naturale e dove si susseguono varie località turistiche per fare vita da mare.

Alla scoperta di Toledo

Ancora oltre Madrid e Barcellona, famose città di questa fantastica terra, nel cuore della Spagna, arroccata su una collina e circondata da imponenti mura medievali, troviamo Toledo. Capoluogo della comunità autonoma Castiglia-La Mancha, Toledo è un’antichissima città dove sono custoditi alcuni siti storici molto importanti. Qui, nel corso dei secoli, hanno convissuto ebrei, cristiani e musulmani. Tale pacifica convivenza si riflette negli imperdibili monumenti come fortezze, moschee, cattedrali e sinagoghe. Dal Mirador del Valle si può ammirare una magnifica vista sulla città.

Ed infine, una meta per chi preferisce la vita da spiaggia

Lungo la Costa Blanca troviamo Jávea, che si adagia lungo 20 chilometri di costa. Si può scegliere tra tante piccole spiagge circondate da vari alberi e adatte alle immersioni. Arenal Beach è la spiaggia più nota e frequentata. Ma ci sono anche baie più isolate e tranquille come la Sardinera e il Portichol. La spiaggia di Ambolo è invece dedicata ai nudisti.

Si consiglia di percorrere la Ruta de los Miradores de Xàbia. Si trovano ben 15 punti panoramici. Molto interessante anche una sosta al Parco Naturale di Montgó, la montagna più alta della regione (750 m di altezza).

Ecco quindi un piccolo assaggio di quello che la Spagna può offrire oltre Madrid e Barcellona.

