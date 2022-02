Siamo quasi a fine febbraio e fa ancora molto freddo. Molti hanno il desiderio di concedersi una pausa e trascorrere una vacanza d’inverno al caldo. Purtroppo, però, in questo periodo, non è facile avere lunghi periodi di ferie. Tuttavia, non è necessario volare dall’altra parte del Mondo per godersi sole, mare e relax. Da sempre, le Canarie sono molto gettonate per svernare. D’altra parte, non è un caso che siano soprannominate le “isole dell’eterna primavera”. Tuttavia, Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria e Fuerteventura, sono bagnate dall’oceano. Per questo, nonostante il clima mite, fare il bagno è difficoltoso. In questo articolo suggeriremo invece una meta dov’è possibile fare anche il bagno in mare.

Non i Caraibi ma questa paradisiaca località per una vacanza invernale al caldo spendendo poco a poche ore dall’Italia

Per trascorrere una vacanza a febbraio come se fosse estate, si potrebbe prendere in considerazione Marsa Alam. Si trova in Egitto ed è una località balneare sul Mar Rosso. Divenuta famosa un bel po’ di tempo dopo l’ormai celeberrima Sharm el Sheik, Marsa Alam è nota per le lunghe spiagge di sabbia fine bianchissima e la barriera corallina. Il mare di Marsa Alam è caldo e, grazie alla sabbia bianca, è di un azzurro chiaro, limpido e quasi trasparente. A vedere una foto di Marsa Alam la si può scambiare tranquillamente per le Maldive o la Giamaica.

Cosa fare e quali temperature trovare

Ovviamente, a Marsa Alam c’è un clima desertico. Per questo, i periodi migliori per andarci sono marzo/aprile e ottobre/novembre. C’è caldo, ma non troppo eccessivo e il sole non è a picco. In piena estate, ma già a partire da maggio, le temperature sono invece roventi.

A Marsa Alam si fa soprattutto vita da spiaggia, dedicandosi anche ad attività sportive acquatiche. La baia di Abu Dabab è nota per i dugonghi e le tartarughe marine. Ovviamente, si può praticare snorkeling per ammirare la barriera corallina e per i più esperti fare anche immersioni subacquee. Infine, per gli appassionati, si può fare anche kitesurf. Per il resto, non si deve far altro che stare stesi sulla spiaggia a godere di un dolce far niente abbronzandosi al tempo stesso. Con così tante opportunità, non sarà difficile convincersi: non i Caraibi ma questa paradisiaca località dove soggiornare almeno per una settimana.

Altre informazioni utili

Marsa Alam si raggiunge facilmente dall’Italia. Il volo diretto dura circa 4 ore e mezza. I principali tour operator offrono tantissimi pacchetti comprensivi di volo + soggiorno in resort lussuosi, all’interno dei quali si trova di tutto. In genere, il pacchetto proposto è in formula “all inclusive”.

Marsa Alam, insieme a Sharm el Sheik, è tra l’altro una delle poche mete estere che si possono raggiungere senza problemi in questo particolare momento. L’Egitto infatti è ancora un Paese chiuso, ma le due predette destinazioni balneari rientrano nei cosiddetti “corridoi turistici”.