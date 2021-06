È questa la soluzione economica per ottenere un radicante straordinario adatto a tutte le talee e in grado di far moltiplicare qualunque pianta

Gli appassionati di giardinaggio sono sempre animati dalla voglia di riprodurre le proprie piante semplicemente a partire da un rametto tagliato dalla pianta “madre”.

Le talee sono molto divertenti soprattutto quando vediamo casualmente delle piante che ci piacciono e ne tagliamo un ramoscello per tentare di riprodurle. Un vero spettacolo della natura!

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

Molte volte, però, serve il cosiddetto agente radicante il quale aiuta a far sbucare le piccole radici al rametto tagliato dalla pianta madre.

In commercio ci sono molti prodotti chimici, anche abbastanza costosi, che svolgono questa funzione. Si tratta prevalentemente di ormoni della crescita che aiutano la nostra talea a sviluppare le radici.

È questa, invece, la soluzione economica per ottenere un radicante straordinario adatto a tutte le talee e in grado di far moltiplicare qualunque pianta

L’ingrediente base

L’ingrediente base sono le lenticchie.

Le lenticchie germogliate, infatti, sono ricche di auxine, ormoni vegetariani adatti allo sviluppo delle radici. Le lenticchie contengono il tipo di ormone più potente, cioè l’acido 3-indolacetico.

Ecco come fare per ottenere il radicante low cost.

Prepariamo la soluzione

Proprio come a Capodanno mettiamo a bagno le lenticchie. Utilizziamo questa proporzione: una parte di lenticchie e tre parti di acqua.

Non occorre prepararne molto perché meglio non conservarlo.

Meglio procedere poco alla volta.

Lasciamo in ammollo almeno tre o quattro giorni fino a che le lenticchie non germoglino. Si noteranno dei filamenti giallo verdi uscire dalle singole lenticchie.

Trascorso questo periodo di tempo, aggiungiamo una parte di acqua e frulliamo il tutto.

Passiamo il composto al setaccio, o mettiamo il composto in un canovaccio e strizziamo con forza. Il liquido lattiginoso ottenuto andrà poi allungato con due parti di acqua.

Quindi mettiamo in ammollo le nostre talee, i nostri ramoscelli, in questo liquido per qualche ora.

Procediamo ad interrarli.

Questo composto può essere usato anche come potenziante della crescita con una diluizione 1 a 9. Esempio: 100 ml di liquido filtrato di lenticchie diluito con 900 ml di acqua.

In questo caso irrigheremo la pianta con quest’acqua.

È questa la soluzione economica ed efficace per ottenere un radicante straordinario adatto a tutte le talee e in grado di far moltiplicare qualunque pianta.