Impossibile resistere a queste sfiziosissime polpette di melanzane con cuore filante, fritte o al forno, un secondo piatto semplice e gustoso

Le polpette sono un classico nella cucina italiana, morbide e croccanti, una vera delizia. Molto amate da tutti, sono un piatto di sicuro successo e mettono d’accordo grandi e piccini. Le polpette che proponiamo sono una versione vegetariana realizzata con le melanzane che in questa preparazione perdono il gusto amarognolo e risultano particolarmente gustose.

Impossibile resistere a queste sfiziosissime polpette di melanzane che si possono servire come secondo piatto oppure come antipasto. Se non vogliamo usare le uova, possiamo aggiungere all’impasto una patata lessata e schiacciata che servirà ad amalgamare e a legare gli ingredienti. Le polpette possono essere fritte oppure cotte al forno, per una versione più leggera. Saranno comunque un piatto di successo.

Ingredienti per circa 25 polpette

800 g di melanzane;

80 g di pane;

1 uovo;

80 grammi di Parmigiano grattugiato;

100 grammi di pangrattato;

sale q.b.;

pepe q.b.;

olio EVO q.b.;

100 grammi di scamorza affumicata;

olio per friggere q.b.;

pangrattato per la panatura q.b.

Per fare le nostre polpette puliamo e laviamo le melanzane, poi le riduciamo in tocchetti. In una padella larga le facciamo cuocere con un filo d’olio EVO e un po’ di sale girandole spesso e schiacciandole con una forchetta. È importante coprire il tegame con un coperchio per facilitare la cottura e per intenerire le melanzane. Quando sono ben cotte e ridotte in purea le trasferiamo in una ciotola.

Nel frattempo avremo messo il pane in ammollo in un po’ di latte. Ora lo sbricioliamo con le mani e lo uniamo alla purea di melanzane. Aggiungiamo anche il Parmigiano grattugiato e aggiustiamo di sale e pepe. L’impasto deve essere morbido ma modellabile. Se necessario aggiungiamo un po’ di pangrattato. Ora con le mani modelliamo delle polpettine mettendo all’interno un pezzetto di scamorza affumicata. Quando le polpette saranno pronte, mettiamo del pangrattato in una ciotolina e vi rotoliamo le polpettine per impanarle.

Se vogliamo friggerle, riscaldiamo l’olio in un tegame dai bordi alti portandolo alla temperatura di circa 180 gradi. Ora friggiamo le polpettine, poche alla volta, per farle ben rosolare e, quando sono dorate, le trasferiamo sulla carta assorbente perché perdano l’olio in eccesso. Se invece vogliamo cuocerle al forno basterà disporle su una teglia rivestita di carta da forno, condirle con un filo di olio EVO e cuocerle in forno preriscaldato a 200 gradi per circa 15 minuti. Con questa cottura saranno sicuramente più leggere ma ugualmente gustose.

