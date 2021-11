Tanto dalla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 16 novembre quanto da altre fonti, si ricavano diverse opportunità per chi è in cerca di un’occupazione. Nella gran parte dei casi si tratta di lavori a tempo indefinito, mentre per i requisiti tutto dipende da caso a caso.

Senza perdere altro tempo presentiamo questa valanga di posti di lavoro a tempo indeterminato in Puglia e Campania per laureati e diplomati.

Le opportunità a tempo indeterminato in Puglia

I 3 bandi del Comune di Andrano (prov. di Lecce) ricercano 1 istruttore tecnico (cat. C), 1 specialista tecnico (cat. D) e 1 istruttore amministrativo contabile (cat. C). Tutti i posti sono a tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato e le domande vanno inviate entro il 16 dicembre. Il bando del Comune di Biccari (prov. Foggia) ricerca invece 1 istruttore amministrativo (cat. C), a tempo pieno e indeterminato.

Invece i 3 bandi del Comune di Bisceglie (provincia BAT) ricercano:

n. 2 istruttori tecnico amministrativo, cat. D;

n. 3 istruttori amministrativo/contabile, cat. C;

n. 4 agenti di polizia locale, cat. C.

Per candidarsi c’è tempo fino al 16 del prossimo mese.

La Giunta comunale di Foggia ricerca (selezioni per titoli e colloquio) 13 assistenti sociali, cat. D, a tempo determinato e pieno (36 ore settimanali). In questo caso il termine ultimo per candidasi è fissato al 6 dicembre.

I posti a tempo indeterminato in Campania

In Costiera, il Comune di Amalfi (prov. Salerno) ricerca 1 istruttore informatico e 1 amministrativo. I posti sono a tempo pieno e indeterminato, l’inquadramento è la categoria C, e il termine per candidarsi è il 16 dicembre.

In provincia di Caserta il Comune di Mondragone ricerca 20 agenti di polizia locale, cat. C. L’assunzione prevista è a tempo pieno e determinato per soli 12 mesi, con possibilità di proroga. La selezione è per titoli ed esami e attenzione perché la scadenza è fissata al prossimo 30 novembre.

Il bando del Comune di Terzigno (prov. di Napoli) mira a reclutare 7 risorse per vari profili professionali, di cui 2 posti riservati ai volontari delle FF.AA. La selezione sarà per soli esami mentre le assunzioni saranno a tempo indeterminato e parziale.

Uno sguardo ai tirocini in Campania

Sempre restando in Campania, segnaliamo innanzitutto questi 2 interessanti bandi del Comune di Napoli per complessivi 123 posti. Per tutti i dettagli (requisiti, termini, domande) rimandiamo a questo precedente lavoro.

Inoltre ricordiamo 2 progetti di tirocini extracurriculari retribuiti con Garanzia Giovani. Il primo riguarda il Comune di Casavatore, in provincia di Napoli, per complessive 20 unità, diversi profili professionali. Abbiamo 2 addetti alla contabilità, 2 tecnici web, 3 addetti all’accoglienza e all’informazione, 11 amministrativi, 1 web master e 1 programmatore. Gli stagisti percepiranno 500 euro al mese e i tirocini dureranno 6 mesi per i giovani normodotati e 12 per i giovani disabili.

Invece per tutti i dettagli relativi ai 15 tirocini extracurriculari alla Reggia di Caserta rimandiamo a questo link.

Valanga di posti di lavoro a tempo indeterminato in Puglia e Campania per laureati e diplomati

Infine ritorniamo in Puglia, dove a breve arriverà il primo dei due ghiotti concorsi per laureati e diplomati, per complessive 721 assunzioni. Nel BURP (Bollettino Ufficiale) n. 139 è stata resa nota l’approvazione della Convenzione tra la Regione e Formez PA per le prossime assunzioni.

Si tratta di posti a tempo indeterminato da assegnare mediante 2 concorsi pubblici, per esami. I posti verranno ripartiti tra 206 unità di categoria B3, altre 306 nella categoria C e infine 209 unità nella categoria D.

Attendiamo la pubblicazione dei rispettivi bandi (requisiti, domande, termini) e ne daremo pronta comunicazione ai nostri Lettori.

Approfondimento

Una sola prova a crocette per 1.479 posti a tempo indeterminato anche con diploma di scuola media.