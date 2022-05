Perché mettere i piedi nell’aceto apporta notevoli benefici

L’aceto è un condimento che tutti abbiamo in casa. Grazie alla presenza di acido acetico, contribuisce al controllo della glicemia e della pressione arteriosa. Tuttavia, si usa non solo in cucina, ma anche per le pulizie casalinghe e non solo.

Grazie alle sue proprietà antimicrobiche, infatti, è molto utile anche per risolvere o prevenire diversi fastidiosi problemi ai piedi di cui soffrono tante persone. In questo articolo illustreremo perché mettere i piedi nell’aceto.

Contrasta l’insorgere dei funghi

I nostri piedi sono soggetti a sudorazione a causa delle scarpe. In presenza di un un ambiente umido, è molto facile che questi siano attaccati dai batteri e funghi. Poiché l’aceto svolge un’azione antibatterica e antifungina, rende i piedi un ambiente inospitale per i funghi, specialmente per quelli che tendono a svilupparsi sulle unghie.

Per fare questo pediluvio, bisogna versare acqua calda e aceto in una bacinella. Immergerci i piedi per 30 minuti. Effettuare questo trattamento due volte al giorno per renderlo più efficace.

È utile contro le screpolature ai talloni e i calli

L’aceto ci da una grossa mano a mantenere i piedi belli e curati. Infatti, è molto utile nel ridurre i calli e le screpolature ai talloni.

Occorrente

a) 20 gocce di olio essenziale;

b) acqua tiepida;

c) 200 ml di aceto bianco.

Per la pedicure occorrono:

a) 1 pietra pomice;

b) 1 spazzola con setole morbide.

Versarli tutti in una bacinella e mescolare. Immergerci i piedi per quindici minuti dopodiché, con la pietra pomice trattare la zona del tallone e le callosità presenti.

Con la spazzola strofinare sulle dita e sul collo dei piedi.

Asciugarli bene, e idratarli con della crema.

Aiuta a rilassarsi dopo una lunga camminata

Se si ha camminato molto ed i piedi sono stanchi ed affaticati, un bel pediluvio con l’aceto può fare al caso proprio.

Occorrente

a) acqua;

b) 200 grammi di sale di Epsom;

c) 200 grammi di sale marino;

d) 30 grammi di fiori di lavanda;

e) 250 ml di aceto.

Scaldare una quantità d’acqua tale da poterci immergere e coprire i piedi. Versare tutti gli ingredienti, e tenerli immersi per un quarto d’ora. Durante il pediluvio adottare una posizione rilassata. Con questo, abbiamo visto perché mettere i piedi nell’aceto apporta notevoli benefici.

Lettura consigliata

Piedi morbidi e liberi da calli e duroni con questo pediluvio al bicarbonato e pochi insospettabili trucchetti di bellezza