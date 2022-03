Sappiamo che uno stile di vita sano incide positivamente sul benessere psicofisico del nostro organismo. È fondamentale allontanare lo stress e le ansie. Ma lo sono anche mangiare in maniera equilibrata, praticare una regolare attività fisica, eliminare il fumo e l’alcol, limitare l’assunzione del sale e dello zucchero. Il nostro corpo è una macchina perfetta, ma per rimanere sempre in buona salute necessita di una serie di attenzioni. Infatti, è importante ascoltare e non sottovalutare i segnali che ci manda.

Ad esempio, il formicolio alle mani potrebbe dipendere dalla mancanza di una vitamina fondamentale. Mentre i dolori muscolari e la scarsa concentrazione ci indicherebbero la carenza di questo minerale.

Oltre all’eruzione cutanea, anche prurito e formicolio da un lato del corpo potrebbero dipendere da questa infezione in corso

Ascoltare e non ignorare i segnali che il corpo ci invia è fondamentale per intervenire immediatamente e risolvere il problema. Infatti, si potrebbero presentare sulla pelle delle vescicole molto pruriginose. In questo caso, potremmo essere di fronte ad un’infezione cutanea denominata herpes zoster. Questa malattia è comunemente nota anche come “fuoco di Sant’Antonio”. Si tratta dello stesso virus che provocherebbe la varicella. Potrebbe manifestarsi solo da una parte del corpo e in particolare su torace, addome e fianco. Ma anche intorno agli occhi e da un lato del viso. L’infezione dura all’incirca dalle 2 alle 4 settimana. Alcuni giorni prima della formazione delle vescicole, potrebbero verificarsi alcuni disturbi: oltre all’eruzione cutanea, anche prurito e formicolio.

Le principali cause

L’herpes zoster, quindi, sarebbe un’infezione causata dallo stesso virus della varicella. Quando da piccoli si contrae questa malattia, il virus non viene eliminato, ma rimane dormiente all’interno dei gangli nervosi. In età avanzata potrebbe manifestarsi sotto forma di herpes zoster. Le cause scatenanti non sarebbero ancora ben chiare, ma potrebbe dipendere da un sistema di difesa molto debole. Se ne potrebbe diminuire la durata e la sintomatologia utilizzando dei farmaci antivirali, degli antidolorifici e un gel a base di cloruro d’alluminio (che riduce il prurito).

Inoltre, possiamo cercare di alleviare il dolore facendo un bagno con l’acqua fredda e usando degli indumenti larghi. L’herpes zoster è un’infezione contagiosa. Quindi è fondamentale evitare di scambiarsi vestiti e asciugamani. Ricordiamo di tenere le ferite, provocate dalle vescicole, sempre ben pulite e di consultare il medico per qualsiasi chiarimento in merito a questa infezione.

