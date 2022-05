Quant’è bella Roma e quanto sono belli i romani ci viene da pensare ogni volta che visitiamo la meravigliosa capitale d’Italia. Luoghi incantevoli, locali alla moda e mille attrazioni da scoprire: Roma è tutto questo e molto di più. Infatti, tra le caratteristiche tipiche della città non possiamo dimenticare neppure la sua cucina, conosciuta e imitata in tutto il Mondo.

Pensiamo alla carbonara, alla gricia, alla cacio e pepe, ma anche a tantissimi secondi a base di carne rossa o bianca. Per non rischiare di sentire troppo la mancanza della Capitale, gli autori di ProiezionidiBorsa si sono concentrati oggi su una ricetta famosissima, i saltimbocca.

Facilissimi da preparare, ci bastano pochi ingredienti di buona qualità e qualche minuto da dedicare ai fornelli.

Ottimi come secondo piatto da servire agli ospiti, in realtà possiamo realizzarli in qualsiasi momento e occasione.

Vediamo di cosa avremo bisogno e come procedere per un risultato buonissimo, che ci farà sentire come in una trattoria di Trastevere.

Deliziosi saltimbocca come nei migliori ristoranti romani con questa semplice ricetta per realizzarli in pochissimi minuti

Iniziamo dagli ingredienti per 5 persone:

5-10 fette sottili di vitello a seconda della grandezza;

10 foglioline di salvia;

10 fette di prosciutto crudo;

farina e sale q.b.;

una noce di burro;

1 bicchiere di vino bianco fermo.

Per prima cosa, battiamo leggermente le fette di vitello in modo da assottigliarle ulteriormente. Se sono troppo grandi, possiamo dividerle in 2 in modo da ottenerne 10. Copriamo ciascuna con una fettina di prosciutto crudo, a cui aggiungere anche una foglia di salvia. Chiudiamole con uno stuzzicadenti da far passare da entrambi i lati e intanto lasciamo sciogliere un pezzetto di burro su una padella. Prendiamo un piatto, versiamo la farina e condiamola con un pizzico di sale.

Infariniamo le fette di vitello dalla parte di sotto, quella da cui non vediamo il prosciutto, e adagiamole sulla padella con il burro ormai fuso.

Dopo pochi minuti di cottura, sfumiamo con il bicchiere di vino bianco e chiudiamo con un coperchio. Se la carne ci appare un po’ asciutta, aggiungiamo anche un bicchiere d’acqua, preferibilmente calda.

Fine cottura e sughetto

Mentre cuciniamo, facciamo attenzione al fuoco, che è sempre meglio tenere a fiamma bassa. In questo modo, evitiamo che si cuocia una sola parte della carne mentre l’altra resta cruda.

Non appena saranno pronti, occupiamoci dell’impiattamento, distribuendone 2 per ogni ospite. Versiamo il sughetto su ogni fetta, che risulta fondamentale in una ricetta come questa.

Voilà, i deliziosi saltimbocca come nei migliori ristoranti di Roma sono pronti per essere gustati ancora caldi, ancora meglio se accompagnati da un buon contorno.

