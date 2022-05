Nella nostra tradizione culinaria ci sono dei piatti che sono sinonimo di estate. È così per le insalatone che portiamo in spiaggia. Oppure per i primi piatti freschi e leggeri ricchi di proprietà nutrizionali perfetti per fare scorta di minerali preziosissimi. E tra gli alimenti che consumiamo di più nei mesi caldi c’è sicuramente il nostro amatissimo polpo. Oggi parleremo proprio di questo mollusco e grazie agli esperti di ProiezionidiBorsa scopriremo un modo sfiziosissimo di cucinarlo. Quindi altro che lesso o in insalata, se impariamo questa ricetta velocissima a base di polpo probabilmente daremo una svolta alla nostra estate.

Ecco il piatto che ci farà letteralmente innamorare

Negli ultimi anni si è diffusa anche in Italia la cultura dei panini gourmet. Se fino a poco tempo fa i panini e gli spuntini erano spesso bistrattati, oggi non è più così. E il wrap di polpo ne è una delle migliori testimonianze.

Per prepararne 4 porzioni avremo bisogno di:

8 etti di polpo;

4 tortillas o piadine;

1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva;

1 cucchiaio di succo di limone;

30 grammi di rucola;

1 scorza di limone;

1 cucchiaio di curcuma in polvere;

40 grammi di gherigli di noce;

1 mazzetto di finocchietto selvatico;

sale;

60 grammi di sedano;

80 grammi di gorgonzola;

aceto balsamico (facoltativo).

Altro che lesso o in insalata, ecco come cucinare il polpo e trasformarlo in 30 minuti nel piatto più fresco dell’estate

Il bello di questa ricetta è che con soli 30 minuti di lavoro potremo portarla in tavola. Prendiamo il nostro polpo già lessato e tagliamolo a pezzetti dopo aver diviso testa e tentacoli.

Spostiamolo in una ciotola e mariniamolo con l’olio, il succo di limone, la scorza e un pizzico di sale. Mischiamo e poi aggiungiamo anche la curcuma e il finocchietto. Copriamo la ciotola con della pellicola da cucina e lasciamo a riposare.

Nel frattempo dedichiamoci al sedano. Togliamo le parti più dure e filamentose. Completata l’operazione tagliamo anche il gorgonzola a pezzetti.

È il momento di accendere i fornelli. Su una griglia calda facciamo cuocere il polpo per 5 minuti. Su una padella antiaderente scaldiamo per un paio di minuti le tortillas (o le piadine).

Non ci resta che assemblare il wrap. Apriamo la tortilla e disponiamo sopra una manciata di rucola. Sopra di essa piazziamo il polpo, il sedano anche i cubetti di gorgonzola. Terminiamo il tutto con le noci tritate ed eventualmente con l’aceto balsamico. Chiudiamo la tortilla e siamo pronti per andare in tavola.

