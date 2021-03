Pochi conoscono i trucchi definitivi per sistemare le borse senza rovinarle

Con l’arrivo della bella stagione si avvicinano anche le famigerate pulizie di primavera.

Con questi trucchi definitivi che pochi conoscono, sistemare le borse senza rovinarle sarà un gioco da ragazzi.

Frequentemente, infatti, le borse vengono dimenticate e ammassate all’interno di armadi o scatole senza un senso logico.

Il rischio corso agendo in questo modo è, oltre a quello di non ricordarsi di averle, di ritrovarle tutte rovinate.

Infatti, le borse se sistemate malamente tenderanno ad assumere strane forme. Si piegheranno e la pelle si danneggerà.

Con le pulizie di primavera, allora, sarà importante occuparsi anche della loro organizzazione.

Come organizzarle

Per prima cosa, bisognerà decidere come organizzare le borse.

Solitamente andranno suddivise a seconda della tipologia di borsa e a seconda dell’occasione di uso.

Le borse, infatti, si suddividono a seconda delle dimensioni. Shopper, tracolle, clutch e borse a mano, postine. E tante altre.

Un altro modo per organizzarle sarà a seconda della stagione: autunno/inverno e primavera/estate.

Scatole

Un primo trucco definitivo per sistemare le borse senza rovinarle è utilizzare delle scatole. Queste scatole sono facilmente reperibili anche nella maggior parte dei supermercati.

In una scatola si potranno sistemare tutte le borse piccole con tracolla. E in un’altra le altre tipologie. Sulle scatole si consiglia di apporre un’etichetta per ricordarsi cosa contiene.

Sempre sulla falsariga delle scatole sarà, poi, possibile sistemare nell’armadio degli scaffali quadrati. All’interno di questi scaffali verranno sistemate le borse per averle sia ordinate che a vista.

Ganci

Sarà, poi, possibile utilizzare dei ganci da inserire sulle ante dell’armadio. Le borse appese dentro l’armadio saranno sempre visibili e a disposizione. Sicuramente, si tratta di una soluzione più pratica rispetto alle scatole. Tuttavia, nel caso si abbiano moltissime borse, sarà impossibile riuscire a sistemarle tutte.

I ganci, poi, potranno essere utilizzati anche per sistemare le borse dietro alla porta. Si raggiungerà lo scopo di nascondere le borse avendole, comunque, a disposizione.

Tuttavia, in questo caso, prestare attenzione alla consistenza della porta che non dovrà rovinarsi nel reggere il peso delle borse.

Cassapanca

Nel caso in cui si abbia sufficiente spazio sarà possibile optare per una comoda ed elegante cassapanca. Al suo interno le borse potranno essere sistemate a seconda della grandezza. Magari anche infilando le piccoline all’interno di quelle più grandi.

Si tratta di un trucco definitivo che pochi prendono in considerazione. Ma che sarà doppiamente apprezzato. Da un lato si sistemeranno le borse senza rovinarle. Dall’altra si arricchirà la casa con un nuovo oggetto di arredamento.

Accessori

Le borse, soprattutto quelle molto belle, possono anche essere utilizzate come ottimi oggetti per arredare la casa.

Infatti, si potrà prendere ispirazione da Instagram e Pinterest per imparare a sistemare le borse a vista. Se, poi, è possibile ritagliarsi una zona della casa da sistemare come cabina armadio non ci saranno problemi di spazio.

Consigli vari

Quando si ripongono le borse, non importa se costose o meno, si consiglia di riempirle di carta per evitare di ritrovarle deformate.

Tutte le borse dovrebbero essere riempite di carta, o di vecchi indumenti, per mantenere la forma.

Inoltre, sarà necessario inserirle nella sacca antipolvere per proteggere al meglio.

Durante l’organizzazione ci si potrebbe rendere conto di aver accumulato più borse di quelle che si utilizzano. In questo caso sarà necessario optare per un decluttering. Vendere, regalare, scambiare e gettare via sono le parole d’ordine per fare spazio.

Ecco, quindi, alcuni trucchi definitivi che pochi conoscono per sistemare le borse senza rovinarle.